Precio del Peugeot 208 en diciembre 2025: cuánto cuesta uno de los autos más elegidos de Argentina

El mercado de autos en Argentina vuelve a ubicar al Peugeot 208 entre los más vendidos , consolidando la fuerza de este auto del segmento B. Con precios redefinidos en diciembre 2025, la automotriz Peugeot sostiene un modelo que destaca por diseño, eficiencia y un enfoque moderno que atrae a todo tipo de usuarios.

Durante 2025, el Peugeot 208 acumuló más de 24.600 unidades patentadas en Argentina , una cifra que reafirma la preferencia del público por este auto compacto. Su diseño europeo, sumado a un equipamiento competitivo, lo mantiene como una de las opciones más sólidas dentro del universo de autos urbanos.

El auto producido por Peugeot se mantiene firme incluso en un contexto donde los autos registran aumentos constantes en Argentina . Su relación precio-producto, junto con su disponibilidad nacional, lo posicionan como un modelo atractivo para quienes buscan tecnología, rendimiento urbano y confiabilidad.

Gracias a la fabricación regional y la eficiencia de la marca Peugeot , este auto continúa en el podio de ventas de Argentina . Sus versiones, pensadas para distintos tipos de conductores, mantienen al 208 entre los autos más competitivos del mercado.

Según la automotriz Peugeot en Argentina , los precios oficiales del auto este mes son:

208 Active MT AM26: $30.580.000

208 Allure MT AM26: $35.530.000

208 Allure TIPT6: $37.360.000

5P T200 Allure PK CVT6: $40.140.000

T200 CVT GT: $42.310.000

Estos valores ubican al Peugeot 208 entre los autos con mejor balance entre equipamiento y precio en Argentina.

Características del Peugeot 208

El auto Peugeot ofrece una gama variada que se adapta a perfiles diversos. Desde la versión Active, con motor 1.6 de 115 CV, hasta la GT T200 con motor turbo de 120 CV, este modelo logra una combinación ideal entre eficiencia y potencia dentro del mercado de autos de Argentina.

En todas las versiones, el Peugeot 208 incorpora seis airbags, control de estabilidad, ISOFIX y frenos ABS. Estas características lo posicionan como uno de los autos más seguros del segmento, reforzando la presencia de Peugeot en Argentina.



Las variantes Allure y superiores integran pantalla táctil de 10”, cámara de retroceso, Android Auto y Apple CarPlay. Esto convierte al auto en uno de los autos mejor equipados entre los compactos ofrecidos por Peugeot en Argentina.

En la versión GT T200, el auto suma tapizados en cuero, full LED y sensores 360°, ofreciendo un enfoque más deportivo y avanzado. Esta propuesta fortalece el perfil innovador de Peugeot en el competitivo mercado de autos del país.

Con diseño joven, tecnología actualizada y precios competitivos, el Peugeot 208 reafirma su liderazgo entre los autos más vendidos de Argentina, destacándose como uno de los modelos más completos para usuarios urbanos.