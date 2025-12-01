¿Vuelve el Renault Torino Grand Routier?: así sería su versión 2027

Torino Grand Routier 2027: así imagina la IA el regreso del auto
La recreación conceptual respeta la esencia del Torino Grand Routier, uno de los autos más elegantes y potentes de la industria nacional.
Frontal ancho con parrilla cromada inspirada en la original
Faros LED circulares, reinterpretación de los dobles faros históricos
Línea de cintura elevada, muy fiel al diseño IKA-Renault
Capot extenso y proporciones musculosas, propias del modelo
Zaga limpia con luces horizontales y guiños al estilo setentoso
Llantas deportivas con estética retro-modernizada
Este diseño no es oficial: es solamente una invención de la inteligencia artificial, construida a partir del ADN del Torino original.
Cómo era el Torino Grand Routier real: motor, diseño y características
El Torino Grand Routier, producido por IKA y luego por Renault, fue uno de los autos más emblemáticos del país. Referente de potencia, confort y diseño, se convirtió en un símbolo del automovilismo argentino.
Entre sus rasgos principales se destacan:
Motores 3.0 y 3.8 litros, de seis cilindros en línea
Sonido característico y gran torque en baja
Diseño elegante con líneas rectas y presencia imponente
Interior amplio, con butacas confortables y terminaciones de calidad
Versiones como GR, TS, ZX y ediciones especiales
Fama de auto robusto, rápido y apto para ruta larga
El Torino también dejó una fuerte marca deportiva gracias al Torino 380W en Nürburgring, consolidando su legado histórico.
Hasta cuándo se produjo el Torino en la Argentina
La producción del Torino comenzó en 1966, inicialmente bajo Industrias Kaiser Argentina (IKA), y continuó tras su integración con Renault. La fabricación del modelo se mantuvo hasta 1982, año en que terminó oficialmente su producción en el país.