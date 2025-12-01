1 de diciembre de 2025 - 14:00

¿Vuelve el Renault Torino Grand Routier?: así sería su versión 2027

La IA imaginó cómo sería un Renault Torino Grand Routier 2027, inspirado en su diseño. Así era el modelo real y hasta cuándo se produjo en la Argentina.

¿Vuelve el Renault Torino Grand Routier así sería su versión 2027 (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

mondial ld 110 max: precio actualizado de noviembre 2025

Mondial LD 110 Max: precio actualizado de noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Por Ignacio Alvarado

Torino Grand Routier 2027: así imagina la IA el regreso del auto

La recreación conceptual respeta la esencia del Torino Grand Routier, uno de los autos más elegantes y potentes de la industria nacional.

  • Frontal ancho con parrilla cromada inspirada en la original

  • Faros LED circulares, reinterpretación de los dobles faros históricos

  • Línea de cintura elevada, muy fiel al diseño IKA-Renault

  • Capot extenso y proporciones musculosas, propias del modelo

  • Zaga limpia con luces horizontales y guiños al estilo setentoso

  • Llantas deportivas con estética retro-modernizada

¿Vuelve el Renault Torino Grand Routier así sería su versión 2027

Este diseño no es oficial: es solamente una invención de la inteligencia artificial, construida a partir del ADN del Torino original.

Cómo era el Torino Grand Routier real: motor, diseño y características

El Torino Grand Routier, producido por IKA y luego por Renault, fue uno de los autos más emblemáticos del país. Referente de potencia, confort y diseño, se convirtió en un símbolo del automovilismo argentino.

Entre sus rasgos principales se destacan:

  • Motores 3.0 y 3.8 litros, de seis cilindros en línea

  • Sonido característico y gran torque en baja

  • Diseño elegante con líneas rectas y presencia imponente

  • Interior amplio, con butacas confortables y terminaciones de calidad

  • Versiones como GR, TS, ZX y ediciones especiales

  • Fama de auto robusto, rápido y apto para ruta larga

El Torino también dejó una fuerte marca deportiva gracias al Torino 380W en Nürburgring, consolidando su legado histórico.

¿Vuelve el Renault Torino Grand Routier así sería su versión 2027 (2)

Hasta cuándo se produjo el Torino en la Argentina

La producción del Torino comenzó en 1966, inicialmente bajo Industrias Kaiser Argentina (IKA), y continuó tras su integración con Renault. La fabricación del modelo se mantuvo hasta 1982, año en que terminó oficialmente su producción en el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria el nuevo renault 11: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Renault 11: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera
Precio del Fiat Mobi en diciembre 2025: sigue siendo el auto más accesible de Argentina

Precio del Fiat Mobi en diciembre 2025: sigue siendo el auto más accesible de Argentina

Por Ignacio Alvarado
honda confirmo el precio de la wave 110s para diciembre

Honda confirmó el precio de la Wave 110S para diciembre

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo cadillac seville: la version 2027 del clasico auto

Así se vería el nuevo Cadillac Seville: la versión 2027 del clásico auto

Por Andrés Aguilera