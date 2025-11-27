La Mondial LD 110 Max ajustó su valor en noviembre 2025. Precios renovados, versiones y detalles técnicos de estas motos urbanas livianas y económicas.

La Mondial LD 110 Max, una de las motos más vendidas del país, actualizó su precio para noviembre 2025 y continúa posicionándose como una opción económica dentro de la baja cilindrada. Su mantenimiento accesible y su bajo consumo la mantienen vigente.

Precio Mondial LD 110 Max en noviembre 2025 Según valores de referencia del mercado y listas oficiales utilizadas por concesionarios, la Mondial LD 110 Max mantiene precios competitivos dentro del segmento urbano. Para noviembre 2025, estos son los precios estimados de las versiones más buscadas:

Mondial LD 110 Base : $1.348.000

Mondial LD 110 Full : $1.498.000

Mondial LD 110 Automática: $1.498.00 Estos valores pueden variar según provincia y concesionario, pero todas las configuraciones se benefician de la eliminación del impuesto interno vigente desde comienzos de 2025.

Mondial LD 110 Max precio actualizado de noviembre 2025 (1) Motor, consumo y rendimiento de la Mondial LD 110 La Mondial LD 110 Max utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos con encendido CDI electrónico, conocido por su fiabilidad y su bajo consumo. Con 107 cc y una potencia cercana a 7 HP, ofrece un rendimiento ideal para uso urbano diario.

Su transmisión semi-automática de 4 velocidades facilita la conducción en ciudad, mientras que el arranque eléctrico y a pedal agrega practicidad. Con un consumo promedio de 40 km por litro, logra una autonomía cercana a 160 kilómetros con su tanque de 4 litros.

Mondial LD 110 Max precio actualizado de noviembre 2025 (2) Características, dimensiones y equipamiento La Mondial LD 110 Max se destaca por su peso ligero y dimensiones compactas, lo que facilita maniobras rápidas en entornos urbanos. Su parte ciclo incluye: Frenos a disco o tambor (según versión)

Neumáticos 2,50-17 adelante y 80/100-14 atrás

Suspensión delantera telescópica y doble amortiguador trasero

Peso neto de 86,5 kg, ideal para conductores principiantes