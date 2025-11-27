27 de noviembre de 2025 - 12:15

Mondial LD 110 Max: precio actualizado de noviembre 2025

La Mondial LD 110 Max ajustó su valor en noviembre 2025. Precios renovados, versiones y detalles técnicos de estas motos urbanas livianas y económicas.

Mondial LD 110 Max precio actualizado de noviembre 2025 (3)
Andrés Aguilera

La Mondial LD 110 Max, una de las motos más vendidas del país, actualizó su precio para noviembre 2025 y continúa posicionándose como una opción económica dentro de la baja cilindrada. Su mantenimiento accesible y su bajo consumo la mantienen vigente.

Precio Mondial LD 110 Max en noviembre 2025

Según valores de referencia del mercado y listas oficiales utilizadas por concesionarios, la Mondial LD 110 Max mantiene precios competitivos dentro del segmento urbano. Para noviembre 2025, estos son los precios estimados de las versiones más buscadas:

  • Mondial LD 110 Base: $1.348.000

  • Mondial LD 110 Full: $1.498.000

  • Mondial LD 110 Automática: $1.498.00

Estos valores pueden variar según provincia y concesionario, pero todas las configuraciones se benefician de la eliminación del impuesto interno vigente desde comienzos de 2025.

Mondial LD 110 Max precio actualizado de noviembre 2025 (1)

Motor, consumo y rendimiento de la Mondial LD 110

La Mondial LD 110 Max utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos con encendido CDI electrónico, conocido por su fiabilidad y su bajo consumo. Con 107 cc y una potencia cercana a 7 HP, ofrece un rendimiento ideal para uso urbano diario.

Su transmisión semi-automática de 4 velocidades facilita la conducción en ciudad, mientras que el arranque eléctrico y a pedal agrega practicidad. Con un consumo promedio de 40 km por litro, logra una autonomía cercana a 160 kilómetros con su tanque de 4 litros.

Mondial LD 110 Max precio actualizado de noviembre 2025 (2)

Características, dimensiones y equipamiento

La Mondial LD 110 Max se destaca por su peso ligero y dimensiones compactas, lo que facilita maniobras rápidas en entornos urbanos. Su parte ciclo incluye:

  • Frenos a disco o tambor (según versión)

  • Neumáticos 2,50-17 adelante y 80/100-14 atrás

  • Suspensión delantera telescópica y doble amortiguador trasero

  • Peso neto de 86,5 kg, ideal para conductores principiantes

