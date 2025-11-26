Precio de la Volkswagen Taos en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

La Volkswagen Taos se consolida en noviembre 2025 como una de las SUVs más elegidas de Argentina , gracias a su equilibrio entre diseño, tecnología y comodidad. Este auto Volkswagen producido en Pacheco mantiene una fuerte presencia entre los autos familiares más vendidos, destacándose por su confiabilidad y excelente relación precio-calidad.

Desde su llegada al mercado, este auto Volkswagen atrajo a miles de conductores en Argentina por su motor 1.4L Turbo TSI de 150 CV y 250 Nm. La Volkswagen Taos ofrece una conducción ágil, eficiente y estable, ubicándose entre los autos más equilibrados y confiables del país.

Uno de los puntos más valorados por los usuarios en Argentina es su equipamiento tecnológico. Este auto Volkswagen incluye pantalla VW Play de 10”, conectividad inalámbrica y climatizador bizona, características que lo convierten en referente dentro de los autos urbanos y familiares.

Además, la baja de impuestos internos en 2025 permitió a Volkswagen mantener precios competitivos. Esta política fortaleció su posición en Argentina , consolidando a la Volkswagen Taos como un auto accesible y atractivo dentro del segmento de autos medianos.

Estos valores mantienen a la Volkswagen Taos como uno de los autos con mejor relación precio-calidad en Argentina , especialmente dentro del segmento SUV.

Características destacadas del auto

La Volkswagen Taos incorpora un motor 1.4L Turbo TSI, que ofrece respuesta inmediata y eficiente. Este auto Volkswagen se adapta tanto a ciudad como a ruta, consolidándose entre los autos más versátiles de Argentina.

Su diseño exterior presenta líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED. Este auto Volkswagen combina elegancia y robustez, rasgos que la posicionan entre los autos familiares con mejor estética en Argentina.

En el interior, la Volkswagen Taos suma pantalla VW Play, Android Auto y Apple CarPlay. Este enfoque tecnológico reafirma la apuesta de Volkswagen en autos conectados y cómodos para el público de Argentina.

En seguridad, el auto Volkswagen ofrece frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, ubicándose como una de las SUVs más seguras entre los autos del mercado local.

La versión Highline Bitono incluye techo panorámico, tapizado de cuero y llantas de 18”, convirtiendo a este auto Volkswagen en una de las propuestas más completas dentro de los autos compactos del país.

Finalmente, el servicio posventa de Volkswagen Argentina y su amplia red consolidan a la Taos como uno de los autos más confiables, duraderos y buscados en Argentina.