26 de noviembre de 2025 - 12:34

Precio de la Volkswagen Taos en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

La Volkswagen Taos, uno de los autos familiares más buscados en Argentina, actualizó su precio en noviembre 2025. Conocé cuánto cuesta este auto Volkswagen.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Susto en San Martín por un aparatoso accidente de tránsito. (Gentileza Radio Regional)

Se desmayó al volante, saltó por un montículo de tierra y terminó en el techo de otro auto

Por Redacción Policiales
motomel b110: precio actualizado de noviembre 2025

Motomel B110: precio actualizado de noviembre 2025

Por Andrés Aguilera

Desde su llegada al mercado, este auto Volkswagen atrajo a miles de conductores en Argentina por su motor 1.4L Turbo TSI de 150 CV y 250 Nm. La Volkswagen Taos ofrece una conducción ágil, eficiente y estable, ubicándose entre los autos más equilibrados y confiables del país.

image

Uno de los puntos más valorados por los usuarios en Argentina es su equipamiento tecnológico. Este auto Volkswagen incluye pantalla VW Play de 10”, conectividad inalámbrica y climatizador bizona, características que lo convierten en referente dentro de los autos urbanos y familiares.

Además, la baja de impuestos internos en 2025 permitió a Volkswagen mantener precios competitivos. Esta política fortaleció su posición en Argentina, consolidando a la Volkswagen Taos como un auto accesible y atractivo dentro del segmento de autos medianos.

Precio de la Volkswagen Taos en noviembre 2025

  • Volkswagen Taos Comfortline Tiptronic: $52.050.900

  • Volkswagen Taos Highline Tiptronic: $59.029.000

  • Volkswagen Taos Highline Bitono Tiptronic: $59.548.700

    image

Estos valores mantienen a la Volkswagen Taos como uno de los autos con mejor relación precio-calidad en Argentina, especialmente dentro del segmento SUV.

Características destacadas del auto

La Volkswagen Taos incorpora un motor 1.4L Turbo TSI, que ofrece respuesta inmediata y eficiente. Este auto Volkswagen se adapta tanto a ciudad como a ruta, consolidándose entre los autos más versátiles de Argentina.

Su diseño exterior presenta líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED. Este auto Volkswagen combina elegancia y robustez, rasgos que la posicionan entre los autos familiares con mejor estética en Argentina.

image

En el interior, la Volkswagen Taos suma pantalla VW Play, Android Auto y Apple CarPlay. Este enfoque tecnológico reafirma la apuesta de Volkswagen en autos conectados y cómodos para el público de Argentina.

En seguridad, el auto Volkswagen ofrece frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, ubicándose como una de las SUVs más seguras entre los autos del mercado local.

La versión Highline Bitono incluye techo panorámico, tapizado de cuero y llantas de 18”, convirtiendo a este auto Volkswagen en una de las propuestas más completas dentro de los autos compactos del país.

Finalmente, el servicio posventa de Volkswagen Argentina y su amplia red consolidan a la Taos como uno de los autos más confiables, duraderos y buscados en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria el nuevo mercedes benz 190: la version 2027 del clasico automovil

Así sería el nuevo Mercedes Benz 190: la versión 2027 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera
Chevrolet Onix en noviembre 2025: así quedaron los precios del auto más buscado de Argentina

Precio del Chevrolet Onix hoy en Argentina: cuánto cuesta y qué versión conviene en noviembre

Por Ignacio Alvarado
Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo renault 11: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Renault 11: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera