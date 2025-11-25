25 de noviembre de 2025 - 12:57

Así sería el nuevo Mercedes Benz 190: la versión 2027 del clásico automóvil

Autos. La inteligencia artificial imaginó cómo sería hoy un Mercedes-Benz 190 2027, inspirado en su diseño real.

Así sería el nuevo Mercedes Benz 190 la versión 2027 del clásico automóvil
Por Andrés Aguilera

El Mercedes Benz 190, uno de los autos más icónicos de la marca alemana, volvió a imaginarse en clave moderna gracias a una recreación hecha por inteligencia artificial, que proyecta cómo luciría una versión 2027 basada en las características reales del modelo original.

Leé además

renault logan: precio actualizado que sorprende en noviembre 2025

Renault Logan: precio actualizado que sorprende en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Chevrolet Onix en noviembre 2025: así quedaron los precios del auto más buscado de Argentina

Precio del Chevrolet Onix hoy en Argentina: cuánto cuesta y qué versión conviene en noviembre

Por Ignacio Alvarado

Mercedes-Benz 190 2027: así imagina la IA un clásico alemán modernizado

El render conceptual parte de la estética real del Mercedes-Benz 190, conocido internamente como W201, respetando sus formas angulosas, su frontal robusto y su inconfundible silueta de sedán compacto premium.

La IA actualiza estos rasgos para una versión 2027 sin perder su esencia:

  • Parrilla clásica reinterpretada con marco cromado y líneas modernas

  • Ópticas LED triangulares, inspiradas en los faros rectangulares originales

  • Capot largo y trompa vertical, sello histórico del W201

  • Llantas multirradio de estilo deportivo pero elegante

  • Línea de cintura recta, uno de los rasgos más distintivos del modelo

  • Zaga corta con guiños al 190E y sus versiones más potentes

Esta recreación es únicamente conceptual: no existe un proyecto real de Mercedes-Benz, y es un ejercicio visual construido por inteligencia artificial.

Así sería el nuevo Mercedes Benz 190 la versión 2027 del clásico automóvil

Cómo era el Mercedes-Benz 190 original: motor, diseño y características

El Mercedes-Benz 190 llegó para inaugurar un nuevo segmento dentro de la marca: el de los sedanes compactos premium.

Se fabricó entre 1982 y 1993, y fue ampliamente reconocido por su calidad, su durabilidad y su comportamiento dinámico, considerado uno de los mejores de su época.

Sus características más emblemáticas incluyen:

  • Motores 1.8, 2.0, 2.3, 2.6, e incluso la versión 190E 2.3-16, desarrollada junto a Cosworth

  • Tracción trasera con excelente estabilidad

  • Habitáculo sobrio y muy robusto

  • Suspensión con enfoque en el confort y manejo preciso

  • Aerodinámica avanzada para su tiempo

  • Fama de ser “indestructible” en uso urbano y ruta

La versión 190E, en especial, se convirtió en un ícono del automovilismo alemán.

Cuándo dejó de producirse el Mercedes-Benz 190 en la Argentina

En la Argentina, el Mercedes-Benz 190 se ensambló durante los años ‘90 en cantidades limitadas a través de importaciones y armados locales bajo régimen CKD.

La producción dejó de realizarse cuando Mercedes-Benz reorganizó su gama regional, dando lugar a nuevas generaciones de sedanes como el Clase C.

A nivel global, la producción del W201 concluyó en 1993, cerrando un ciclo histórico que aún hoy conserva un enorme valor entre coleccionistas y fanáticos de la marca.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

motomel b110: precio actualizado de noviembre 2025

Motomel B110: precio actualizado de noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo renault 11: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Renault 11: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera
asi se veria el nuevo fiat uno: la version 2027 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat Uno: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera