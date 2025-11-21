Así sería el nuevo Renault 11: la versión 2027 del clásico argentino

El Renault 11, uno de los autos más queridos de los ‘80 y ‘90, volvió a generar interés gracias a una recreación por inteligencia artificial que imagina cómo sería una versión 2027 basada en las características reales del modelo original.
La IA recreó cómo luciría hoy un Renault 11 2027, inspirado en su diseño real. Así era el modelo original y cuándo dejó de producirse en la Argentina.
El Renault 11, uno de los autos más queridos de los ‘80 y ‘90, volvió a generar interés gracias a una recreación por inteligencia artificial que imagina cómo sería una versión 2027 basada en las características reales del modelo original.
La inteligencia artificial tomó como punto de partida la estética tradicional del Renault 11, conservando varios elementos característicos del modelo.
El concepto 2027 respeta sus líneas angulares, su impronta ochentosa y su silueta de hatchback de cinco puertas, pero con detalles modernos:
Ópticas LED rectangulares que reinterpretan las luces originales
Caída de techo suavemente inclinada, típica del R11
Paragolpes más grandes, pero con diseño actual
Llantas deportivas inspiradas en las versiones TXE y Turbo
Laterales planos, uno de los rasgos más icónicos del modelo
Trompa elevada, heredada del estilo Renault de los años ‘80
La recreación no es oficial: es solo una invención hecha con inteligencia artificial, basada en cómo era realmente el auto histórico.
El Renault 11 se lanzó en Argentina a mediados de los años ‘80 y rápidamente se convirtió en un éxito por su fiabilidad, su bajo consumo y su diseño moderno para la época. Provenía inicialmente de Francia y luego se fabricó en el país dentro de la gama Renault.
Sus características más recordadas incluyen:
Motores 1.4 y 1.6 según versión
Prestaciones equilibradas con excelente autonomía
Interior amplio y muy cómodo para su segmento
Versiones emblemáticas como TS, GTL, TXE, Turbo y Electronic
Un diseño muy europeo: líneas rectas, faros cuadrados y portón trasero grande
Además, su mantenimiento económico lo transformó en uno de los autos más populares entre familias y jóvenes conductores.
La producción del Renault 11 en la Argentina finalizó en 1994, cuando Renault reorganizó su gama local y avanzó hacia modelos más modernos como el Renault 19 y los Clio de primera generación.
En otros mercados, la fabricación terminó a mediados de los ‘90, cerrando un ciclo exitoso que dejó huella en toda la región.