La IA recreó cómo luciría hoy un Renault 11 2027, inspirado en su diseño real. Así era el modelo original y cuándo dejó de producirse en la Argentina.

El Renault 11, uno de los autos más queridos de los ‘80 y ‘90, volvió a generar interés gracias a una recreación por inteligencia artificial que imagina cómo sería una versión 2027 basada en las características reales del modelo original.

Renault 11 2027: así imagina la IA la versión moderna del histórico hatchback La inteligencia artificial tomó como punto de partida la estética tradicional del Renault 11, conservando varios elementos característicos del modelo.

El concepto 2027 respeta sus líneas angulares, su impronta ochentosa y su silueta de hatchback de cinco puertas, pero con detalles modernos:

Ópticas LED rectangulares que reinterpretan las luces originales

Caída de techo suavemente inclinada , típica del R11

Paragolpes más grandes , pero con diseño actual

Llantas deportivas inspiradas en las versiones TXE y Turbo

Laterales planos , uno de los rasgos más icónicos del modelo

Trompa elevada, heredada del estilo Renault de los años ‘80 La recreación no es oficial: es solo una invención hecha con inteligencia artificial, basada en cómo era realmente el auto histórico.

Así sería el nuevo Renault 11 la versión 2027 del clásico argentino Cómo era el Renault 11 real: motor, diseño y características El Renault 11 se lanzó en Argentina a mediados de los años ‘80 y rápidamente se convirtió en un éxito por su fiabilidad, su bajo consumo y su diseño moderno para la época. Provenía inicialmente de Francia y luego se fabricó en el país dentro de la gama Renault.