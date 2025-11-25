Precio del Chevrolet Onix hoy en Argentina: cuánto cuesta y qué versión conviene en noviembre

En noviembre de 2025 , el Chevrolet Onix vuelve a destacarse como uno de los autos más vendidos en Argentina , especialmente tras varios meses de estabilidad en el mercado. Este auto Chevrolet continúa entre los favoritos por su buena relación entre equipamiento, rendimiento y costos de mantenimiento.

La actualización de precios de noviembre reactivó el interés en los concesionarios, donde el auto Chevrolet sigue siendo uno de los modelos más consultados dentro del universo de autos compactos de Argentina . Su equilibrio entre tecnología y eficiencia sigue siendo una ventaja competitiva clave.

El Chevrolet Onix también mantiene su atractivo gracias a la variedad de versiones disponibles. Esto permite que distintos perfiles de conductores en Argentina encuentren un auto Chevrolet adaptado a sus necesidades, desde uso urbano hasta trayectos largos.

Chevrolet Onix en noviembre 2025: así quedaron los precios del auto más buscado de Argentina

Además, el modelo continúa sumando funciones que lo destacan frente a otros autos del segmento, consolidándose como una elección firme para quienes buscan un vehículo moderno y accesible dentro del mercado automotor de Argentina .

Estos valores mantienen al Onix entre los autos Chevrolet con mejor relación precio-calidad de Argentina , incluso en un noviembre de ajustes y cambios dentro del segmento de autos compactos.

Características del Chevrolet Onix

El auto Chevrolet utiliza un motor 1.0 turbo, reconocido por su eficiencia y buen rendimiento tanto en ciudad como en ruta. Para quienes buscan un enfoque más tradicional, el Chevrolet Onix también ofrece un motor 1.2 naftero, una alternativa popular dentro de los autos de entrada en Argentina.

En tecnología, el auto Chevrolet sorprende con equipamiento que supera al de varios autos de su segmento: pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi nativo, cargador inalámbrico y el sistema OnStar, muy valorado en Argentina por su asistencia 24/7.

El interior del Chevrolet Onix mantiene una calidad destacada entre los autos compactos, con espacio bien distribuido y materiales que superan lo esperado en su categoría.

La seguridad es otro punto fuerte: todas las versiones del auto Chevrolet incluyen seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y alerta de punto ciego, un diferencial importante dentro de los autos accesibles de Argentina.

Su equilibrio entre consumo, confort y equipamiento continúa posicionando al Chevrolet Onix como uno de los autos Chevrolet más competitivos del país, incluso en noviembre 2025.