Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

El Toyota Yaris se mantiene como uno de los autos más vendidos de Argentina , y en noviembre 2025 vuelve a actualizar su precio en un mercado que muestra cierta estabilidad. Este auto Toyota combina eficiencia y confort, lo que lo posiciona como un referente del segmento B. Argentina lo sigue eligiendo por su confiabilidad.

El crecimiento de los autos compactos en Argentina mantiene al auto Toyota dentro de los favoritos. Su diseño práctico y su reputación de durabilidad continúan atrayendo a quienes buscan un auto equilibrado entre consumo, tecnología y seguridad.

Según la lista oficial de la automotriz Toyota en Argentina , estos son los precios del auto Toyota este mes:

Estos valores dejan al modelo entre los autos más competitivos del segmento B en Argentina .

El auto Toyota ofrece un motor 1.5 litros de 104 CV , reconocido por su eficiencia y confiabilidad, un aspecto clave entre los autos urbanos de Argentina . Su caja manual o automática CVT permite un manejo adaptable para ciudad y ruta.

En diseño, el Toyota Yaris suma paragolpes renovados, parrilla tipo panal y ópticas LED según versión. Este estilo moderno lo mantiene vigente frente a otros autos compactos del mercado argentino.

Las llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas aportan carácter al auto Toyota, manteniendo el equilibrio entre estética y practicidad. Para quienes buscan un vehículo ágil, el Yaris sigue siendo una opción sólida en Argentina.

En el interior, el auto Toyota incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esto lo coloca entre los autos mejor equipados del segmento en Argentina.

Además, el Toyota Yaris suma volante multifunción, climatizador digital y, según versión, techo solar y levas al volante, elementos cada vez más valorados en los autos compactos del país.

En seguridad, el auto Toyota se ubica entre los más confiables: 7 airbags, control de estabilidad, asistente en pendientes y el paquete Toyota Safety Sense, con sistema de pre-colisión y alerta de cambio de carril, una ventaja clave dentro de los autos ofrecidos en Argentina.