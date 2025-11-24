Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

El crecimiento de los autos compactos en Argentina mantiene al auto Toyota dentro de los favoritos. Su diseño práctico y su reputación de durabilidad continúan atrayendo a quienes buscan un auto equilibrado entre consumo, tecnología y seguridad.
Precio del Toyota Yaris en noviembre 2025
Según la lista oficial de la automotriz Toyota en Argentina, estos son los precios del auto Toyota este mes:
Yaris XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000
Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000
Yaris S 1.5 CVT 5P: $35.866.000
Estos valores dejan al modelo entre los autos más competitivos del segmento B en Argentina.
Características del Toyota Yaris: diseño, motor y seguridad
El auto Toyota ofrece un motor 1.5 litros de 104 CV, reconocido por su eficiencia y confiabilidad, un aspecto clave entre los autos urbanos de Argentina. Su caja manual o automática CVT permite un manejo adaptable para ciudad y ruta.
En diseño, el Toyota Yaris suma paragolpes renovados, parrilla tipo panal y ópticas LED según versión. Este estilo moderno lo mantiene vigente frente a otros autos compactos del mercado argentino.
Las llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas aportan carácter al auto Toyota, manteniendo el equilibrio entre estética y practicidad. Para quienes buscan un vehículo ágil, el Yaris sigue siendo una opción sólida en Argentina.
En el interior, el auto Toyota incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esto lo coloca entre los autos mejor equipados del segmento en Argentina.
Además, el Toyota Yaris suma volante multifunción, climatizador digital y, según versión, techo solar y levas al volante, elementos cada vez más valorados en los autos compactos del país.
En seguridad, el auto Toyota se ubica entre los más confiables: 7 airbags, control de estabilidad, asistente en pendientes y el paquete Toyota Safety Sense, con sistema de pre-colisión y alerta de cambio de carril, una ventaja clave dentro de los autos ofrecidos en Argentina.