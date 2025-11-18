El Fiat Mobi vuelve a destacarse como uno de los autos más económicos de Argentina , un punto clave para quienes buscan un auto urbano accesible en un contexto donde los precios siguen en alza. Este modelo de la automotriz Fiat mantiene su vigencia y atrae a quienes priorizan practicidad.

En el mercado de autos de Argentina , el auto Fiat reafirma su popularidad gracias a su tamaño compacto, su consumo contenido y un mantenimiento que sigue siendo razonable. A pesar de los cambios en el segmento A, continúa entre los autos más buscados por conductores urbanos.

Con la reducción de opciones entre los autos más chicos de Argentina , el auto Fiat logró sostenerse como una alternativa firme. Su propuesta apunta a quienes necesitan un vehículo funcional, económico y confiable para el día a día.

El más barato: cuál es el accesible precio del Fiat Mobi en noviembre 2025

El Fiat Mobi mantiene una buena presencia en el mercado de autos del país gracias a su accesibilidad y su enfoque práctico. Para quienes buscan un auto sin complicaciones y con buen rendimiento urbano, sigue siendo uno de los modelos más elegidos en Argentina .

El precio oficial del auto Fiat para noviembre 2025 en Argentina es el siguiente:

Fiat Mobi 1.0: $24.964.000

Este valor confirma al auto Fiat como uno de los autos urbanos más accesibles del país.

Características del Fiat Mobi: qué ofrece en 2025

El auto Fiat incorpora un motor naftero de 999 cc y 70 CV, suficiente para la circulación diaria en Argentina. Con caja manual de cinco marchas y un rendimiento urbano eficiente, se posiciona como uno de los autos más funcionales del segmento.

En diseño, el Fiat Mobi presenta un estilo simple y compacto, con barras de techo y llantas de 14 pulgadas. Esta configuración lo convierte en uno de los autos más prácticos de Argentina, ideal para estacionar y maniobrar en espacios reducidos.



En conectividad, el auto Fiat incluye una pantalla monocromática central y comandos esenciales orientados al uso urbano. Aunque no busca lujo, sigue siendo competitivo dentro de los autos económicos de Argentina.

En seguridad, este auto Fiat ofrece airbags frontales, frenos ABS y anclajes ISOFIX, cumpliendo con lo exigido para los autos urbanos de Argentina.

El consumo del Fiat Mobi es otro punto fuerte: 8,3 L/100 km en ciudad y 6,5 L/100 km en ruta, cifras que lo posicionan entre los autos más rendidores del mercado.

Por su relación precio-calidad, el auto Fiat continúa siendo una de las mejores alternativas entre los autos urbanos de Argentina, ideal para quienes buscan economía sin perder funcionalidad.