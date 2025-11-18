Corven Energy 110: precio actualizado en noviembre 2025

La Corven Energy 110 se mantiene entre las motos económicas más elegidas del país gracias a su bajo consumo , su mecánica sencilla y un precio competitivo dentro del segmento urbano. En noviembre 2025, conserva valores similares a los últimos ajustes aplicados por las marcas del mercado, tendencia que continuó con la actualización oficial de precios difundida por ACARA.

La línea Energy 110 ofrece distintas configuraciones orientadas al uso urbano. Los valores tomados de la lista oficial de ACARA 2025 para octubre —que continúan vigentes en noviembre— son los siguientes:

Las diferencias principales pasan por los frenos, las llantas y algunos detalles de confort, manteniendo siempre el mismo enfoque: una moto económica , fácil de mantener y apta para el tránsito cotidiano.

La Energy 110 destaca por su mecánica simple y un consumo reducido, puntos clave para usuarios que buscan una moto urbana sin costos elevados.

La moto utiliza un motor monocilíndrico , 4 tiempos y refrigerado por aire , con una cilindrada aproximada de 107 cc .

Incluye arranque eléctrico y a patada, más un carburador tradicional que facilita reparaciones económicas en talleres de barrio. La transmisión es semi-automática de 4 velocidades, con embrague húmedo multidisco.

Suspensión y manejo

La estructura está pensada para trayectos cortos. Incluye horquilla telescópica delantera, doble amortiguador trasero y neumáticos orientados al uso urbano, lo que asegura maniobrabilidad y buena estabilidad en calles irregulares.

New-EnergyAD-110-Blanca

Seguridad

Incorpora freno delantero a disco y trasero a tambor, una combinación estándar en el segmento. Las llantas de aleación ofrecen mayor robustez y reducen el peso total, favoreciendo el consumo.

Equipamiento y diseño urbano

Todas las versiones integran instrumental básico, indicador de combustible, baúl bajo asiento y asiento biplaza antideslizante, elementos típicos del uso diario.

Su diseño moderno, compacto y de líneas simples refuerza la elección entre quienes buscan una moto para moverse rápido y con costos bajos.