Honda CB 125F en noviembre 2025: precio actualizado de la moto

La Honda CB 125F continúa como una de las motos urbanas más elegidas por su bajo consumo , su diseño liviano y un mantenimiento sencillo, características que sostienen su popularidad en Argentina. En noviembre, mantiene los valores informados en octubre según la lista oficial difundida por Honda, tendencia que acompañó la actualización general de precios del sector.

Renault Kwid: precio actualizado del auto 0km más barato en noviembre

La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

Según la referencia oficial de Honda Argentina , estos son los precios vigentes:

Ambas versiones comparten la misma mecánica, diferenciándose por detalles estéticos y de terminación. La estabilidad de precios en los últimos meses refleja el comportamiento del segmento de baja cilindrada durante 2025.

La CB 125F se destaca por su estructura compacta , su peso reducido y una postura de manejo accesible para distintos perfiles de usuarios.

Con 117 kilos y un asiento ubicado a 781 mm , ofrece una posición cómoda y segura en maniobras urbanas.

La distancia entre ejes de 1.310 mm mejora el equilibrio general, mientras que su tanque de 10,1 litros asegura una buena autonomía para recorridos diarios.

HONDA-CB-12516529

En materia de diseño, combina líneas clásicas con detalles sobrios y funcionales, lo que la convierte en una moto fácil de mantener y adecuada para el uso intensivo en ciudad.

Esta simplicidad volvió a ganar fuerza en 2025 entre los usuarios que buscan motos económicas y confiables.

Motor, consumo y desempeño urbano

La Honda CB 125F incorpora un motor monocilíndrico de 124,8 cc, de 4 tiempos, con refrigeración por aire y alimentación por carburador.

Esta configuración garantiza un bajo consumo y un funcionamiento confiable, ideal para quienes realizan trayectos diarios.

El arranque eléctrico facilita su uso y la caja de 4 velocidades ofrece cambios suaves y adecuados para el tránsito urbano.

El sistema de encendido DC-CDI asegura un rendimiento estable en distintas temperaturas.

Para la suspensión, monta una horquilla telescópica delantera de 116 mm y doble amortiguador trasero de 92 mm, logrando una conducción estable incluso en calles irregulares.

En seguridad, combina freno delantero a disco y freno trasero a tambor, una solución habitual en el segmento que brinda una respuesta equilibrada y progresiva.