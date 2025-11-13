13 de noviembre de 2025 - 11:00

Renault Kwid: precio actualizado del auto 0km más barato en noviembre

El citycar más accesible del país mantiene su valor competitivo y sigue siendo una opción popular como primer auto.

Precio del Renault Kwid en noviembre 2025: opciones y características

Precio del Renault Kwid en noviembre 2025: opciones y características

Por Andrés Aguilera

Pese a su atractivo valor, el Kwid no figura entre los 10 más vendidos, aunque mantiene buen desempeño en el segmento de entrada.

Precios del Renault Kwid en noviembre 2025

De acuerdo con el registro de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el modelo mantiene su lista sin modificaciones respecto a octubre:

  • Kwid Iconic Bitono 1.0: $25.610.000

  • Kwid Iconic Outsider 1.0: $25.610.000

  • Kwid E-Tech 100% Eléctrico: $33.350.000

Con más de 11.000 unidades patentadas en lo que va del año, el Kwid logró ubicarse en el puesto 15 del ranking nacional de ventas, con un crecimiento interanual del 13.750%, consolidando su lugar como el auto urbano más accesible de Renault.

El precio del Renault Kwid en noviembre 2025: cuánto cuesta en Argentina

El precio del Renault Kwid en noviembre 2025: cuánto cuesta en Argentina

Motor y rendimiento

El Renault Kwid equipa un motor naftero tricilíndrico de 1.0 litro, con 66 caballos de fuerza y 93 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Su consumo promedio ronda los 15,5 km por litro, lo que lo convierte en uno de los autos más eficientes de su categoría.

La versión E-Tech eléctrica, por su parte, utiliza un propulsor de 48 kW (65 CV) con autonomía estimada en 300 km, ideal para desplazamientos urbanos.

Diseño y equipamiento

El Kwid 2025 mantiene su formato citycar con estética SUV, con mayor despeje del suelo, carrocería bitono y detalles cromados en la parrilla.

Las versiones tope de gama incluyen luces diurnas LED, llantas de aleación de 14 pulgadas, paragolpes exclusivos Outsider y manijas color carrocería.

En el interior, incorpora pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumentos digital, cámara de retroceso, computadora de a bordo y puertos USB tipo C.

El confort se completa con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros eléctricos, cierre centralizado, asiento trasero rebatible y consola central con posavasos.

Seguridad y tecnología

En todas sus versiones, el Kwid ofrece cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de neumáticos.

Estas características lo convierten en el vehículo urbano más seguro de su segmento, ideal para uso diario y como primer auto 0 km.

