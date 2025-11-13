Renault Kwid: precio actualizado del auto 0km más barato en noviembre

El Renault Kwid 2025 continúa posicionándose como el auto 0 km más económico del mercado argentino , con un precio oficial de $25.610.000 según la automotriz francesa. Compacto, liviano y con estética tipo SUV, este modelo se destaca por su bajo consumo , mantenimiento sencillo y un diseño adaptado al uso urbano.

La nueva Ford Territory híbrida: cuál es su precio en noviembre 2025

Pese a su atractivo valor, el Kwid no figura entre los 10 más vendidos, aunque mantiene buen desempeño en el segmento de entrada .

De acuerdo con el registro de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) , el modelo mantiene su lista sin modificaciones respecto a octubre:

Con más de 11.000 unidades patentadas en lo que va del año, el Kwid logró ubicarse en el puesto 15 del ranking nacional de ventas , con un crecimiento interanual del 13.750% , consolidando su lugar como el auto urbano más accesible de Renault.

El Renault Kwid equipa un motor naftero tricilíndrico de 1.0 litro , con 66 caballos de fuerza y 93 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades . Su consumo promedio ronda los 15,5 km por litro , lo que lo convierte en uno de los autos más eficientes de su categoría.

El precio del Renault Kwid en noviembre 2025: cuánto cuesta en Argentina

La versión E-Tech eléctrica, por su parte, utiliza un propulsor de 48 kW (65 CV) con autonomía estimada en 300 km, ideal para desplazamientos urbanos.

Diseño y equipamiento

El Kwid 2025 mantiene su formato citycar con estética SUV, con mayor despeje del suelo, carrocería bitono y detalles cromados en la parrilla.

Las versiones tope de gama incluyen luces diurnas LED, llantas de aleación de 14 pulgadas, paragolpes exclusivos Outsider y manijas color carrocería.

En el interior, incorpora pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumentos digital, cámara de retroceso, computadora de a bordo y puertos USB tipo C.

El confort se completa con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros eléctricos, cierre centralizado, asiento trasero rebatible y consola central con posavasos.

Seguridad y tecnología

En todas sus versiones, el Kwid ofrece cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, anclajes ISOFIX y monitoreo de presión de neumáticos.

Estas características lo convierten en el vehículo urbano más seguro de su segmento, ideal para uso diario y como primer auto 0 km.