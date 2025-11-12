Volkswagen Vento GLI: cuál es su precio final en noviembre 2025

El Volkswagen Vento GLI 2025 se consolida en Argentina como uno de los autos medianos más buscados del mercado . Con un diseño renovado y una mecánica de alto rendimiento, este auto Volkswagen combina deportividad, confort y tecnología avanzada, reafirmando su posición dentro del segmento premium nacional.

Desde su llegada, el auto Volkswagen logró captar la atención de quienes buscan una experiencia de manejo dinámica sin resignar confort. La incorporación del sistema IQ.Drive marca un salto en seguridad activa, posicionando al Vento GLI como un referente entre los autos con conducción asistida en Argentina .

El corazón de este auto es su motor 2.0 TSI de 230 CV y 350 Nm de torque , asociado a una caja DSG de 7 marchas , una combinación que garantiza aceleración precisa y consumo eficiente. Este equilibrio lo mantiene como uno de los autos Volkswagen más potentes y confiables en el país.

Además, su diseño exterior combina elegancia y carácter deportivo: parrilla tipo panal, detalles en negro brillante y llantas de 18 pulgadas consolidan su estilo entre los autos medianos más sofisticados de Argentina .

Estos valores mantienen al auto Volkswagen dentro del rango competitivo de los autos medianos premium en Argentina .

Características destacadas del Volkswagen Vento GLI

El Volkswagen Vento GLI integra una pantalla multimedia VW Play de 10,1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, una ventaja tecnológica clave frente a otros autos del segmento.

En seguridad, este auto Volkswagen ofrece seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, consolidando a la marca entre las más confiables de Argentina.

image Volkswagen Vento GLI 2025: cuál es su precio final en noviembre 2025

El interior del auto refleja el cuidado de la automotriz: materiales premium, volante con comandos táctiles y tapizados deportivos. Cada detalle reafirma el compromiso de Volkswagen con el confort en sus autos medianos.

El motor TSI ofrece un rendimiento sobresaliente y una respuesta inmediata, destacando entre los autos de Argentina que priorizan potencia y eficiencia.

Por último, su diseño con pinzas de freno rojas, doble salida de escape cromada y estética refinada lo posicionan como uno de los autos Volkswagen más deseados del país.