12 de noviembre de 2025 - 09:40

Ni 40 ni 50 km/h: a qué velocidad se recomienda usar el aire acondicionado del auto sin aumentar el consumo

Los especialistas explican cuál es la velocidad ideal para usarlo sin que aumente el gasto de nafta.

Por Andrés Aguilera

Conocer el punto justo entre eficiencia y comodidad es clave para evitar un gasto innecesario.

Estas recomendaciones forman parte de las tendencias sobre autos, precios y mantenimiento automotor.

Cuándo conviene usar el aire acondicionado

A baja velocidad o con el auto detenido, el compresor del aire acondicionado exige más esfuerzo al motor, lo que eleva el consumo entre un 5% y un 10%.

En estos casos, conviene ventilar el vehículo naturalmente o abrir las ventanillas antes de encenderlo.

Sin embargo, cuando el auto circula a más de 80 km/h, la resistencia aerodinámica que generan las ventanas abiertas es mucho mayor que el gasto del compresor.

En ese punto, los especialistas recomiendan usar el aire acondicionado y mantener las ventanillas cerradas, ya que el sistema se vuelve más eficiente y estable.

Velocidad ideal y ahorro de combustible

Según pruebas realizadas por Automobile Club Argentino (ACA) y la Agencia de Eficiencia Energética, el punto de equilibrio se encuentra entre los 60 y 80 km/h.

  • Por debajo de 60 km/h, es preferible abrir las ventanillas.

  • Por encima de 80 km/h, conviene cerrar todo y encender el aire.

  • En rutas o autopistas, el uso del sistema no genera diferencias notables en el gasto total.

Además, mantener el filtro de cabina limpio y el circuito del gas refrigerante en condiciones puede reducir el consumo hasta un 15% en trayectos largos.

Claves para un uso eficiente del aire acondicionado

Los técnicos de mantenimiento recomiendan seguir algunas prácticas sencillas para conservar la eficiencia del sistema:

  • Encender el aire unos minutos después de arrancar, para evitar sobrecargar el motor frío.

  • Usar el modo recirculación en días muy calurosos: el sistema enfría aire ya climatizado.

  • Apagarlo antes de apagar el motor, para evitar humedad en el compresor.

  • Revisar el gas refrigerante una vez al año y limpiar los filtros regularmente.

Checklist – Uso del aire acondicionado

  • Velocidad ideal: entre 60 y 80 km/h.

  • Debajo de 60 km/h: usar ventanillas abiertas.

  • Por encima de 80 km/h: aire acondicionado es más eficiente.

  • Mantenimiento: limpiar filtros y controlar gas refrigerante.

