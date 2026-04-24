Chau a las motos de baja cilindrada: la Honda con más de 175 cc que arrasa en Argentina en 2026

La Honda CB190R se posiciona en Argentina como una de las motos más elegidas dentro del segmento superior a 150 cc, marcando un cambio en el mercado. Su mayor potencia y precio competitivo la convierten en una alternativa cada vez más considerada frente a modelos de baja cilindrada.

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En el contexto actual de Argentina , crece la tendencia de abandonar las motos 110 para pasar a opciones más potentes como la Honda CB190R. Este fenómeno responde a la necesidad de mayor rendimiento sin un salto excesivo de precio , algo clave en el mercado actual.

El segmento de motos entre 150 y 200 cc se consolida como uno de los más dinámicos en Argentina , con modelos como la Honda CB190R liderando el cambio. Su equilibrio entre potencia, diseño y precio la posiciona como una evolución natural para los usuarios urbanos.

Además, la Honda CB190R ofrece una propuesta más completa dentro del universo de motos en Argentina , con características que la acercan a segmentos superiores sin perder competitividad en precio , lo que explica su crecimiento sostenido en el mercado.

Precio de la Honda CB190R en abril 2026

Honda CB190R estándar: $5.900.000

Honda CB190R ABS: $6.300.000 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones del mercado de motos.

Características de la Honda CB190R

El motor de la Honda CB190R es monocilíndrico de 184 cc, ofreciendo un salto claro frente a las motos de baja cilindrada en Argentina, manteniendo un precio accesible dentro del segmento medio.

En consumo, la Honda logra un equilibrio eficiente para su categoría, algo importante en Argentina, donde el precio del combustible influye en la elección de motos más potentes.

En tecnología, la Honda CB190R incorpora tablero digital y sistema de iluminación LED, elementos que elevan la experiencia frente a otras motos básicas sin disparar el precio.

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La seguridad es otro diferencial, con frenos a disco y sistema ABS en algunas versiones, características que no siempre están presentes en motos económicas en Argentina, justificando su precio dentro del segmento.

En confort, la Honda CB190R ofrece una postura de manejo deportiva pero equilibrada, mejorando la experiencia en trayectos urbanos y rutas cortas frente a otras motos de menor cilindrada en Argentina.

Frente a otras motos del mercado en Argentina, la Honda CB190R se posiciona como un paso intermedio ideal: más potencia que las 110 y menor precio que modelos de mayor cilindrada, consolidando su crecimiento en 2026.