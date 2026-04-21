Cuánto sale la moto Keller Cronos 110 con precio actualizado en Argentina

La Keller Cronos 110 se consolida como una de las motos más económicas en Argentina , destacándose por su bajo precio dentro del segmento urbano. Este modelo de Keller es elegido por usuarios que buscan una alternativa accesible frente a vehículos con mayores costos en el mercado actual.

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En el mercado de motos de Argentina , la Keller Cronos 110 logra posicionarse como una opción confiable para el uso diario. Su precio competitivo y mantenimiento simple permiten que este modelo de Keller gane terreno frente a otras alternativas económicas disponibles actualmente.

El crecimiento de la Keller Cronos 110 en Argentina se explica por la demanda de movilidad accesible. Dentro del segmento de motos , este modelo se destaca por ofrecer un equilibrio entre confiabilidad y precio , lo que la convierte en una opción buscada por quienes necesitan reducir gastos.

Otro factor clave de la Keller Cronos 110 en Argentina es su practicidad en el tránsito urbano. Entre las motos económicas, su bajo precio y facilidad de uso la posicionan como una alternativa elegida por quienes necesitan trasladarse todos los días sin grandes costos.

Precio de la Keller Cronos 110 en abril 2026

Keller Cronos 110 Base: $1.250.000

Keller Cronos 110 Full: $1.350.000

Keller Cronos 110 Full USB: $1.480.000 image

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones comerciales del mercado de motos.

Características de la Keller Cronos 110

El motor de la Keller Cronos 110 es monocilíndrico de 107 cc, pensado para ofrecer eficiencia en ciudad. Dentro del segmento de motos en Argentina, este modelo se destaca por su bajo consumo y precio accesible para usuarios urbanos.

En consumo, la Keller Cronos 110 se posiciona como una de las motos más eficientes de Argentina, permitiendo reducir gastos diarios. Su precio competitivo se combina con un rendimiento adecuado para trayectos urbanos frecuentes.

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La tecnología de la Keller Cronos 110 incluye arranque eléctrico y opción de puerto USB en algunas versiones. Dentro de las motos económicas en Argentina, estas características ayudan a mantener un buen equilibrio entre equipamiento y precio.

En seguridad, la Keller Cronos 110 ofrece frenos a tambor y estructura liviana. Dentro del segmento de motos en Argentina, estas condiciones permiten mantener un nivel adecuado de control sin elevar el precio final del vehículo.

El confort de la Keller Cronos 110 está orientado al uso diario, con una posición de manejo cómoda. Entre las motos económicas de Argentina, su precio accesible y facilidad de conducción la convierten en una opción práctica para distintos perfiles.

Frente a otras motos en Argentina, la Keller Cronos 110 mantiene un posicionamiento sólido gracias a su confiabilidad y precio competitivo, consolidándose como una de las alternativas más buscadas dentro del segmento urbano accesible.