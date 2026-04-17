Cuánto cuesta la nueva BYD Shark que fue presentada en Mendoza y todos quieren

En un gran despliegue, con casi 500 invitados y en una estancia entre las montañas y rodeada de viñedos de Tupungato , se llevó adelante el lanzamiento oficial de la nueva camioneta ByD Shark traída al país por Yacopini .

La camioneta que rompe el mercado por su tecnología y comodidad fue presentada este jueves en Mendoza

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Después de la preventa, que fue de más de 300 unidades, y algunas presentaciones técnicas con la explicación de la nueva tecnología DMO que estrena este modelo , se puso a prueba en un terreno off road, donde se demostraron sus aptitudes mecánicas y sus capacidades para atravesar todo tipo de terrenos.

La nueva ByD Shark ya está en Mendoza.

La nueva camioneta era uno de los modelos más esperados de la marca, que ya vende un auto y tres SUV. Y el precio era una de las grandes incógnitas. En el evento se reveló que saldrá u$s59.990 , un valor muy competitivo por sus características, por debajo de las versiones tope de gama de las rivales medianas con motor diésel.

Los concesionarios oficiales de la marca estuvieron presentes durante el lanzamiento organizado desde la casa matriz, muchos de ellos representantes de marcas tradicionales.

ByD Shark La nueva ByD Shark ya está en Mendoza. Web

Cómo es la nueva BYD Shark que ya se vende en Mendoza

La Shark pertenece al segmento de las pick-ups medianas, pero introduce un cambio importante: incorpora la plataforma híbrida DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada especialmente para mejorar el rendimiento tanto en ciudad como en terrenos exigentes.

En cuanto a potencia, combina dos motores eléctricos y un motor naftero 1.5 turbo. En conjunto, entrega 437 CV y 650 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos. Además, cuenta con tracción integral eléctrica inteligente (4WD), lo que mejora su desempeño off-road.

ByD Shark La nueva ByD Shark ya está en Mendoza. Web

Uno de los diferenciales de la BYD Shark es su capacidad de adaptarse a distintos usos:

Hasta 100 km en modo 100% eléctrico , ideal para ciudad

, ideal para ciudad Autonomía total de hasta 840 km combinados

Hasta 40% menos consumo frente a pick-ups tradicionales

Esto la convierte en una opción atractiva para quienes buscan potencia sin resignar eficiencia.

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Tecnología y equipamiento

La camioneta incorpora una serie de innovaciones pensadas para el confort y la conectividad: