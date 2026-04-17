Cuánto cuesta la nueva BYD Shark que fue presentada en Mendoza y todos quieren

En un gran despliegue, con casi 500 invitados y en una estancia entre las montañas y rodeada de viñedos de Tupungato, se llevó adelante el lanzamiento oficial de la nueva camioneta ByD Shark traída al país por Yacopini.
La lujosa camioneta fue presentada y ya se vende en el país. Tiene tecnología híbrida enchufable, tracción 4x4 y un precio competitivo.
En un gran despliegue, con casi 500 invitados y en una estancia entre las montañas y rodeada de viñedos de Tupungato, se llevó adelante el lanzamiento oficial de la nueva camioneta ByD Shark traída al país por Yacopini.
Después de la preventa, que fue de más de 300 unidades, y algunas presentaciones técnicas con la explicación de la nueva tecnología DMO que estrena este modelo, se puso a prueba en un terreno off road, donde se demostraron sus aptitudes mecánicas y sus capacidades para atravesar todo tipo de terrenos.
La nueva camioneta era uno de los modelos más esperados de la marca, que ya vende un auto y tres SUV. Y el precio era una de las grandes incógnitas. En el evento se reveló que saldrá u$s59.990, un valor muy competitivo por sus características, por debajo de las versiones tope de gama de las rivales medianas con motor diésel.
Los concesionarios oficiales de la marca estuvieron presentes durante el lanzamiento organizado desde la casa matriz, muchos de ellos representantes de marcas tradicionales.
La Shark pertenece al segmento de las pick-ups medianas, pero introduce un cambio importante: incorpora la plataforma híbrida DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada especialmente para mejorar el rendimiento tanto en ciudad como en terrenos exigentes.
En cuanto a potencia, combina dos motores eléctricos y un motor naftero 1.5 turbo. En conjunto, entrega 437 CV y 650 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos. Además, cuenta con tracción integral eléctrica inteligente (4WD), lo que mejora su desempeño off-road.
Uno de los diferenciales de la BYD Shark es su capacidad de adaptarse a distintos usos:
Esto la convierte en una opción atractiva para quienes buscan potencia sin resignar eficiencia.
La camioneta incorpora una serie de innovaciones pensadas para el confort y la conectividad: