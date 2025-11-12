Después de Maxus: la marca china de autos que llega a Argentina y sorprende con 5 modelos a precio irresistible

GAC Motor es la más reciente marca automotriz china en arribar a la Argentina. El fabricante, parte del Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., inicia su desembarco con una propuesta ambiciosa: cinco modelos 0 km que abarcan distintos segmentos, desde SUV compactos hasta un sedán eléctrico.

Con presencia en más de 70 países y una producción anual superior a dos millones de unidades, GAC busca posicionarse en Argentina como referente de diseño, tecnología y calidad dentro del competitivo mercado de autos de origen chino.

Su representante oficial es Avantek S . A ., empresa de la familia González Johansen, históricos importadores de Toyota en los años 90, antes de la instalación de la planta de Zárate.

La marca inicia su comercialización local con los modelos GS3 Emzoom, GS4 Emkoo Hybrid, GS8, Empow y Aion ES, este último completamente eléctrico.

Los vehículos llegan importados desde China y ya se encuentran disponibles en los concesionarios, con excepción del Empow, que saldrá a la venta en diciembre.

Cómo es el GAC GS3 Emzoom (SUV) y cuánto sale en Argentina

El GS3 Emzoom es un SUV del Segmento B, con motor 1.5 turbonaftero de 177 cv y 270 Nm de torque, acoplado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades. Ofrece tres niveles de equipamiento y precios que oscilan entre 31.900 y 36.500 dólares.

GAC Emzoom GAC Emzoom Gentileza

Cómo es el GAC GS4 Emkoo (SUV) y cuánto sale en Argentina

Por su parte, el GS4 Emkoo, por su parte, es un SUV híbrido del Segmento C. Combina un motor 2.0 turbonaftero de 138 cv con otro eléctrico de 179 cv, alcanzando una potencia conjunta de 237 cv.

Posee caja automática DHT de dos relaciones y tracción delantera.

Se comercializa a 33.800 dólares y goza de exención impositiva aduanera por su motorización híbrida.

GAC GS4 Emkoo GAC GS4 Emkoo Gentileza

Cómo es el GAC GS8 (SUV) y cuánto sale en Argentina

El GS8, un SUV mediano del Segmento D, equipa un 2.0 turbonaftero de 251 cv y 400 Nm, con caja automática de ocho marchas y tracción integral.

Su valor ronda los 60.000 dólares, y se presenta como el tope de gama de la marca en esta primera etapa.

GAC GS8 (SUV) GAC GS8 (SUV) Gentileza

Cómo es el GAC Aion ES (eléctrico) y cuánto sale en Argentina

Finalmente, el Aion ES representa la apuesta eléctrica de GAC. Se trata de un sedán del Segmento C con baterías de 55,2 kWh, que entregan 134 cv y 225 Nm de torque, con una autonomía de 440 km.

Su precio se ubica en 33.800 dólares.

GAC Aion Es GAC Aion Es Gentileza

Cómo es el GAC Empow: llega en diciembre a Argentina

En el caso del Empow, un sedán compacto (Segmento C), comparte motorización con el Emzoom y será lanzado oficialmente en diciembre.

GAC Empow GAC Empow Gentileza

Todos los modelos cuentan con garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, y llegan con el objetivo de consolidar la presencia de GAC en el país, marcando un nuevo capítulo en la expansión de las automotrices chinas en Argentina, un fenómeno que crece año tras año con propuestas cada vez más competitivas en tecnología, diseño y equipamiento.