Toyota reveló el precio actual del Corolla Cross en noviembre

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos del mercado argentino y volvió a actualizar su precio para noviembre 2025 , luego del aumento aplicado por la marca japonesa. Dentro del segmento C, se destaca por su equipamiento, eficiencia y confiabilidad , características que explican su liderazgo en el ranking de ventas del mercado argentino.

El Corolla Cross se mantuvo entre los modelos más elegidos durante todo el año. En octubre , registró 1.339 patentamientos , alcanzando 17.203 unidades acumuladas en 2025. Ese rendimiento lo ubica en el top 10 de ventas nacionales, superando a rivales directos del mismo segmento.

El desempeño del SUV de Toyota refleja la preferencia del público por modelos confiables, con bajo mantenimiento y excelente valor de reventa , dos puntos fuertes de la marca japonesa.

Toyota aplicó en noviembre un aumento del 4% en el precio del Corolla Cross , por encima del ajuste promedio del resto de su gama. Los valores oficiales quedaron así:

Con estos ajustes, la variante más accesible del SUV supera los 48 millones de pesos , mientras que la opción más equipada y deportiva roza los 60 millones .

Por qué el Corolla Cross sigue liderando

El Corolla Cross combina un interior espacioso, buena calidad de materiales y mecánicas eficientes. Las versiones híbridas, en particular, destacan por su bajo consumo y por el funcionamiento suave de su sistema eléctrico-gasolina.

toyota-corolla-cross-2025-argent

Además, el modelo ofrece seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, cámara trasera y un sistema multimedia completo. En seguridad, las variantes SEG incorporan el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.

Su posición elevada, su confiabilidad y el soporte de la red oficial de Toyota completan un combo muy atractivo para el público argentino.