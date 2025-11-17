Toyota reveló el precio actual del Corolla Cross en noviembre

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos del mercado argentino y volvió a actualizar su precio para noviembre 2025, luego del aumento aplicado por la marca japonesa. Dentro del segmento C, se destaca por su equipamiento, eficiencia y confiabilidad, características que explican su liderazgo en el ranking de ventas del mercado argentino.
Toyota Corolla Cross: cómo vienen sus ventas en 2025
El Corolla Cross se mantuvo entre los modelos más elegidos durante todo el año. En octubre, registró 1.339 patentamientos, alcanzando 17.203 unidades acumuladas en 2025. Ese rendimiento lo ubica en el top 10 de ventas nacionales, superando a rivales directos del mismo segmento.
El desempeño del SUV de Toyota refleja la preferencia del público por modelos confiables, con bajo mantenimiento y excelente valor de reventa, dos puntos fuertes de la marca japonesa.
Cuánto sale el Toyota Corolla Cross en noviembre 2025
Toyota aplicó en noviembre un aumento del 4% en el precio del Corolla Cross, por encima del ajuste promedio del resto de su gama. Los valores oficiales quedaron así:
Corolla Cross XLI 2.0 CVT:$48.007.000
Corolla Cross XEI 2.0 CVT:$51.729.000
Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT:$53.511.000
Corolla Cross SEG 2.0 CVT:$57.137.000
Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT:$59.301.000
Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT:$59.544.000
Con estos ajustes, la variante más accesible del SUV supera los 48 millones de pesos, mientras que la opción más equipada y deportiva roza los 60 millones.
Por qué el Corolla Cross sigue liderando
El Corolla Cross combina un interior espacioso, buena calidad de materiales y mecánicas eficientes. Las versiones híbridas, en particular, destacan por su bajo consumo y por el funcionamiento suave de su sistema eléctrico-gasolina.
Además, el modelo ofrece seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, cámara trasera y un sistema multimedia completo. En seguridad, las variantes SEG incorporan el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.
Su posición elevada, su confiabilidad y el soporte de la red oficial de Toyota completan un combo muy atractivo para el público argentino.