17 de noviembre de 2025 - 10:45

Toyota reveló el precio actual del Corolla Cross en noviembre

El Toyota Corolla Cross volvió a ajustar su precio en noviembre 2025, manteniéndose como uno de los SUV líderes del país.

0c007dcb-4679-4a12-9760-353632ae
Por Andrés Aguilera

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos del mercado argentino y volvió a actualizar su precio para noviembre 2025, luego del aumento aplicado por la marca japonesa. Dentro del segmento C, se destaca por su equipamiento, eficiencia y confiabilidad, características que explican su liderazgo en el ranking de ventas del mercado argentino.

Leé además

asi seria el nuevo fiat duna: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Fiat Duna: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera
honda cb 125f en noviembre 2025: precio actualizado de la moto

Honda CB 125F en noviembre 2025: precio actualizado de la moto

Por Andrés Aguilera

Toyota Corolla Cross: cómo vienen sus ventas en 2025

El Corolla Cross se mantuvo entre los modelos más elegidos durante todo el año. En octubre, registró 1.339 patentamientos, alcanzando 17.203 unidades acumuladas en 2025. Ese rendimiento lo ubica en el top 10 de ventas nacionales, superando a rivales directos del mismo segmento.

toyota-corolla-cross-2025-175425

El desempeño del SUV de Toyota refleja la preferencia del público por modelos confiables, con bajo mantenimiento y excelente valor de reventa, dos puntos fuertes de la marca japonesa.

Cuánto sale el Toyota Corolla Cross en noviembre 2025

Toyota aplicó en noviembre un aumento del 4% en el precio del Corolla Cross, por encima del ajuste promedio del resto de su gama. Los valores oficiales quedaron así:

  • Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000
  • Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000
  • Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT: $53.511.000
  • Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000
  • Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $59.301.000
  • Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $59.544.000

Con estos ajustes, la variante más accesible del SUV supera los 48 millones de pesos, mientras que la opción más equipada y deportiva roza los 60 millones.

Por qué el Corolla Cross sigue liderando

El Corolla Cross combina un interior espacioso, buena calidad de materiales y mecánicas eficientes. Las versiones híbridas, en particular, destacan por su bajo consumo y por el funcionamiento suave de su sistema eléctrico-gasolina.

toyota-corolla-cross-2025-argent

Además, el modelo ofrece seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS, cámara trasera y un sistema multimedia completo. En seguridad, las variantes SEG incorporan el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.

Su posición elevada, su confiabilidad y el soporte de la red oficial de Toyota completan un combo muy atractivo para el público argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nueva Toyota Hilux 2026

Así es la nueva Toyota Hilux: la versión 2026 de la pickup favorita de los argentinos

Por Andrés Aguilera
El piloto mendocino se consagró campeón en Clase 3 de Turismo Nacional. Sumó su segundo título en la categoría, el anterior fue en 2021. El fin de semana estará en Toay, La Pampa, compitiendo en TC.

Julián Santero, el mendocino que volvió a hacer historia en el Turismo Nacional

Por Sergio Faria
Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título con la categoría en Río Cuarto, cuando aún resta una fecha por disputarse. 

Julián Santero, entre los grandes: campeón del TN y orgullo mendocino

Por Sergio Faria
asi se veria el nuevo ford falcon rural: la version 2027 del clasico auto

Así se vería el nuevo Ford Falcon Rural: la versión 2027 del clásico auto

Por Andrés Aguilera