18 de noviembre de 2025 - 13:18

Ni 20 ni 60 km/h: a qué velocidad el auto tiene mejor reacción ante una frenada de emergencia

Autos. La frenada de emergencia depende de la velocidad segura, el estado del vehículo y las condiciones del camino.

frenos
Por Andrés Aguilera

18La reacción de los autos frente a una frenada de emergencia varía según la velocidad, el agarre y los sistemas de seguridad activos. Diversos análisis de Euro NCAP y NHTSA coinciden en que los vehículos responden mejor dentro de un rango moderado, donde los frenos, neumáticos y asistencias trabajan con mayor eficiencia, según informes comparativos publicados por organismos especializados.

Velocidad segura: cuál permite la mejor reacción

Los organismos internacionales señalan que la mejor capacidad de reacción en una frenada de emergencia se da entre 30 y 50 km/h, especialmente en ciudad.

  • A 30 km/h, el vehículo mantiene máxima adherencia, el ABS actúa con rapidez y la distancia de frenado es corta.
  • A 50 km/h, la reacción sigue siendo eficaz, aunque la distancia se duplica respecto de 30 km/h (datos NHTSA 2024).
  • Por encima de 60 km/h, la capacidad de respuesta disminuye: el peso del vehículo se transfiere más abruptamente y el neumático pierde parte del agarre.

Se comprobó que un auto moderno con ABS necesita 14 a 16 metros para frenar desde 40 km/h, mientras que desde 60 km/h requiere casi 30 metros, incluso con neumáticos en buen estado.

Cómo influye el ABS, el EBD y el estado del camino

La mejor reacción no depende solo de la velocidad. Los sistemas electrónicos marcan una diferencia importante en la eficacia del frenado.

  • El ABS evita el bloqueo de ruedas y permite conservar el control direccional.
  • El EBD distribuye la fuerza de frenado entre ambos ejes.
  • El BA (Asistencia al Frenado) aumenta automáticamente la presión cuando detecta una emergencia.

Estos tres sistemas funcionan de manera óptima en rangos urbanos, donde la inercia del vehículo es menor.

El estado del camino también es clave: sobre pavimento seco, un auto frena hasta 30% mejor que sobre asfalto mojado (Euro NCAP 2023). En calzadas con arena o tierra, esa diferencia puede superar el 50%.

Factores del conductor que modifican la reacción

La reacción humana también influye en una frenada crítica. Estudios de NHTSA determinan que el tiempo promedio de respuesta es de 0,7 a 1 segundo.

A menor velocidad, ese segundo equivale a menos metros recorridos antes de que el vehículo empiece a frenar.

Otros elementos que afectan el tiempo de reacción:

  • Cansancio
  • Distracciones (celular, pantalla central)
  • Distancia con el vehículo delantero
  • Estado de los neumáticos
  • Carga del vehículo
