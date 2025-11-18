Ni 20 ni 60 km/h: a qué velocidad el auto tiene mejor reacción ante una frenada de emergencia

18La reacción de los autos frente a una frenada de emergencia varía según la velocidad , el agarre y los sistemas de seguridad activos. Diversos análisis de Euro NCAP y NHTSA coinciden en que los vehículos responden mejor dentro de un rango moderado, donde los frenos, neumáticos y asistencias trabajan con mayor eficiencia, según informes comparativos publicados por organismos especializados.

Los organismos internacionales señalan que la mejor capacidad de reacción en una frenada de emergencia se da entre 30 y 50 km/h , especialmente en ciudad.

Se comprobó que un auto moderno con ABS necesita 14 a 16 metros para frenar desde 40 km/h , mientras que desde 60 km/h requiere casi 30 metros , incluso con neumáticos en buen estado.

La mejor reacción no depende solo de la velocidad. Los sistemas electrónicos marcan una diferencia importante en la eficacia del frenado.

Estos tres sistemas funcionan de manera óptima en rangos urbanos, donde la inercia del vehículo es menor.

El estado del camino también es clave: sobre pavimento seco, un auto frena hasta 30% mejor que sobre asfalto mojado (Euro NCAP 2023). En calzadas con arena o tierra, esa diferencia puede superar el 50%.

Factores del conductor que modifican la reacción

La reacción humana también influye en una frenada crítica. Estudios de NHTSA determinan que el tiempo promedio de respuesta es de 0,7 a 1 segundo.

A menor velocidad, ese segundo equivale a menos metros recorridos antes de que el vehículo empiece a frenar.

Otros elementos que afectan el tiempo de reacción: