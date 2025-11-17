17 de noviembre de 2025 - 13:22

Renault Sandero en noviembre 2025: el precio del auto compacto que sigue liderando en Argentina

El Renault, uno de los autos compactos más buscados de Argentina, actualizó su precio en noviembre 2025. Un auto económico que sigue siendo líder del mercado.

Por Ignacio Alvarado

Su popularidad dentro de Argentina responde a una fórmula clara: el Renault ofrece habitabilidad, bajo mantenimiento y un comportamiento urbano ideal para quienes necesitan un auto práctico. En comparación con otros autos 0 km, el Sandero conserva un equilibrio atractivo entre costo y funcionalidad.

image
Este auto Renault está pensado tanto para familias como para usuarios que buscan un vehículo accesible para el día a día. Su diseño simple y su eficiencia lo colocan entre los autos más elegidos del segmento B en Argentina, incluso en un contexto de fuerte competitividad.

En noviembre 2025, el Renault Sandero reafirma su posicionamiento como un auto accesible. Mientras los precios generales de autos aumentan, este modelo sigue siendo una alternativa firme para quienes necesitan un vehículo confiable sin pagar cifras desmedidas en Argentina.

Precio del Renault Sandero en noviembre 2025

Estos son los valores oficiales del auto Renault en Argentina:

  • Renault Sandero 5P 1.6 16V LIFE: $32.080.000

    image
Características del Renault Sandero

Un auto urbano pensado para la vida diaria

El Renault Sandero se destaca entre los autos compactos de Argentina por su espacio interior. Este auto ofrece una cabina amplia, cómoda y funcional, ideal para uso diario y viajes cortos o familiares.

Motorización clásica y confiable

El motor 1.6 naftero del Renault entrega un rendimiento estable. No es un auto deportivo, pero sí uno de los autos más predecibles y prácticos del segmento, especialmente en ciudades de Argentina.

Seguridad y conectividad mejoradas

Las versiones recientes del auto Renault incorporan mejoras en seguridad y multimedia. No compite con los autos premium, pero ofrece lo esencial para un uso cotidiano en Argentina.

Suspensión preparada para el día a día

Su suspensión blanda permite que este auto resista irregularidades urbanas y rutas deterioradas en Argentina, algo valorado por usuarios que buscan autos duraderos.

Diseño funcional y vigente

El Renault Sandero mantiene líneas simples, sin estridencias, pero actualizadas. Esto lo posiciona entre los autos que priorizan practicidad por encima de extravagancia.

Un auto accesible y confiable

En un mercado cambiante, el Renault sigue siendo uno de los autos más elegidos de Argentina por su equilibrio entre precio, mantenimiento y durabilidad.

