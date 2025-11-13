Todos hablan de este modelo: cuánto cuesta hoy la Peugeot Partner en Argentina

En el universo de los autos utilitarios en Argentina , pocas camionetas tienen la historia y relevancia de la Peugeot Partner . Este auto francés, reconocido por su diseño funcional y mecánica confiable, se mantiene vigente en el competitivo mercado nacional gracias a su excelente relación entre precio, durabilidad y rendimiento.

Accidente fatal en La Paz tras un vuelco en la ruta 7

Parte de su éxito radica en la versatilidad que ofrece la Peugeot Partner . Este auto combina perfectamente lo laboral con lo familiar, gracias a sus dos versiones: Confort y Patagónica . Este enfoque convierte a la camioneta en una opción práctica y confiable para quienes buscan autos útiles y resistentes en Argentina .

Incluso en un contexto de aumentos generalizados de precios de autos , la Peugeot Partner sigue siendo una alternativa atractiva. Su valor competitivo y robustez mecánica la mantienen entre las camionetas más elegidas del país, consolidando la confianza de miles de usuarios y reafirmando el liderazgo de Peugeot en Argentina .

La Partner no es solo un vehículo utilitario: es una herramienta de trabajo, un auto familiar y una inversión inteligente. Su confiabilidad y practicidad la posicionan como uno de los autos más vendidos y duraderos del mercado argentino.

Estos valores refuerzan la competitividad del auto Peugeot frente a otras opciones de autos utilitarios en Argentina .

image El precio de la Peugeot Partner en noviembre 2025: la camioneta utilitaria que sigue siendo un clásico en Argentina

Características destacadas de la Peugeot Partner

La Partner Confort ofrece 800 kilos de carga y un volumen de 3.000 litros, ideal para tareas de reparto o uso profesional. Su motor 1.6 naftero de 115 CV combina eficiencia y potencia, asegurando buen rendimiento en ciudad y ruta dentro de Argentina.

Por su parte, la versión Patagónica está orientada a familias, manteniendo espacio, confort y equipamiento. Cuenta con 2.800 litros de carga, asientos rebatibles, pantalla multimedia, Bluetooth y barras de techo, elementos que la destacan entre los autos familiares de Peugeot.

Ambas versiones ofrecen tracción delantera, caja manual de 5 marchas y tanque de 55 litros, lo que garantiza autonomía en largos trayectos por Argentina.

En materia de seguridad, la Peugeot Partner incluye airbags, ABS, ESP y repartidor electrónico de frenado (REF), componentes esenciales que refuerzan su fiabilidad como auto de trabajo.

Su diseño robusto y funcional mantiene el ADN clásico de Peugeot, combinando practicidad y presencia sin recurrir a lujos innecesarios.

En conclusión, la Peugeot Partner sigue siendo un auto confiable, accesible y versátil, reafirmando su lugar como una de las camionetas más buscadas del mercado de autos en Argentina.