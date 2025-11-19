Renault Logan: precio actualizado que sorprende en noviembre 2025

El Renault Logan, uno de los sedanes más buscados por su precio accesible, volvió a actualizar su valor para noviembre, según cifras recientes del mercado argentino. Aquí repasamos cuánto sale hoy, qué ofrece en equipamiento, y cómo queda frente a otros modelos del segmento.
Precio Renault Logan noviembre 2025
Los valores del Renault Logan se actualizan mes a mes siguiendo el mercado automotor argentino. De acuerdo con datos recientes de ACARA, así quedan los precios 0 km para noviembre:
Estos montos pueden variar según concesionaria, disponibilidad y promociones locales. El Logan se mantiene como uno de los sedanes más económicos dentro del segmento B.
Motor y rendimiento del Renault Logan
El Renault Logan destaca por su confiabilidad, su bajo costo de mantenimiento y un motor probado en gran parte del portfolio Renault.
Todas las versiones comparten un bloque 1.6 naftero de 115 CV, pensado para uso urbano y viajes moderados.
Los usuarios valoran su consumo contenido, su durabilidad y una respuesta mecánica equilibrada para el día a día. La caja manual de 5 marchas acompaña una conducción simple y previsible.
Dimensiones y espacio interior
Uno de los puntos más fuertes del Logan sigue siendo su habitabilidad. Es un sedán amplio, cómodo y práctico para familias.
Su baúl de 510 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento, ideal para viajes largos o cargas voluminosas.
Las medidas oficiales:
Estas dimensiones permiten un acceso cómodo y una posición de manejo elevada, muy valorada por quienes buscan practicidad.
Suspensión y comportamiento
El Logan utiliza un esquema McPherson delantero y un eje semi-independiente atrás, una configuración simple pero resistente en calles desgastadas.
La suspensión está pensada para absorber irregularidades y priorizar el confort, un rasgo característico en este modelo.