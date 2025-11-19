19 de noviembre de 2025 - 12:38

Renault Logan: precio actualizado que sorprende en noviembre 2025

El Renault Logan ajustó su precio en noviembre 2025: versiones, precios oficiales y datos clave para comprar informado.

Por Andrés Aguilera

Precio Renault Logan noviembre 2025

Los valores del Renault Logan se actualizan mes a mes siguiendo el mercado automotor argentino. De acuerdo con datos recientes de ACARA, así quedan los precios 0 km para noviembre:

  • Renault Logan II 1.6 16v Life MT (115 cv): $31.130.000

  • Renault Logan II 1.6 16v Intens MT (115 cv): $33.730.000

Estos montos pueden variar según concesionaria, disponibilidad y promociones locales. El Logan se mantiene como uno de los sedanes más económicos dentro del segmento B.

Motor y rendimiento del Renault Logan

El Renault Logan destaca por su confiabilidad, su bajo costo de mantenimiento y un motor probado en gran parte del portfolio Renault.

Todas las versiones comparten un bloque 1.6 naftero de 115 CV, pensado para uso urbano y viajes moderados.

Los usuarios valoran su consumo contenido, su durabilidad y una respuesta mecánica equilibrada para el día a día. La caja manual de 5 marchas acompaña una conducción simple y previsible.

Dimensiones y espacio interior

Uno de los puntos más fuertes del Logan sigue siendo su habitabilidad. Es un sedán amplio, cómodo y práctico para familias.

Su baúl de 510 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento, ideal para viajes largos o cargas voluminosas.

Las medidas oficiales:

  • Largo: 4.359 mm

  • Ancho: 1.735 mm

  • Alto: 1.529 mm

  • Distancia entre ejes: 2.635 mm

Estas dimensiones permiten un acceso cómodo y una posición de manejo elevada, muy valorada por quienes buscan practicidad.

Suspensión y comportamiento

El Logan utiliza un esquema McPherson delantero y un eje semi-independiente atrás, una configuración simple pero resistente en calles desgastadas.

La suspensión está pensada para absorber irregularidades y priorizar el confort, un rasgo característico en este modelo.

