Renault Logan: precio actualizado que sorprende en noviembre 2025

El Renault Logan , uno de los sedanes más buscados por su precio accesible , volvió a actualizar su valor para noviembre, según cifras recientes del mercado argentino. Aquí repasamos cuánto sale hoy, qué ofrece en equipamiento , y cómo queda frente a otros modelos del segmento.

Los valores del Renault Logan se actualizan mes a mes siguiendo el mercado automotor argentino. De acuerdo con datos recientes de ACARA , así quedan los precios 0 km para noviembre:

Estos montos pueden variar según concesionaria, disponibilidad y promociones locales. El Logan se mantiene como uno de los sedanes más económicos dentro del segmento B.

El Renault Logan destaca por su confiabilidad , su bajo costo de mantenimiento y un motor probado en gran parte del portfolio Renault.

Todas las versiones comparten un bloque 1.6 naftero de 115 CV , pensado para uso urbano y viajes moderados.

Los usuarios valoran su consumo contenido, su durabilidad y una respuesta mecánica equilibrada para el día a día. La caja manual de 5 marchas acompaña una conducción simple y previsible.

Dimensiones y espacio interior

Uno de los puntos más fuertes del Logan sigue siendo su habitabilidad. Es un sedán amplio, cómodo y práctico para familias.

Su baúl de 510 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento, ideal para viajes largos o cargas voluminosas.

Las medidas oficiales:

Largo: 4.359 mm

Ancho: 1.735 mm

Alto: 1.529 mm

Distancia entre ejes: 2.635 mm

Estas dimensiones permiten un acceso cómodo y una posición de manejo elevada, muy valorada por quienes buscan practicidad.

Suspensión y comportamiento

El Logan utiliza un esquema McPherson delantero y un eje semi-independiente atrás, una configuración simple pero resistente en calles desgastadas.

La suspensión está pensada para absorber irregularidades y priorizar el confort, un rasgo característico en este modelo.