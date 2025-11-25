25 de noviembre de 2025 - 13:13

Motomel B110: precio actualizado de noviembre 2025

La Motomel B110 ajustó su precio en noviembre 2025. Versiones, valores oficiales y detalles técnicos de una de las motos más populares.

Por Andrés Aguilera

Precio Motomel B110 en noviembre 2025

Según los datos actualizados para noviembre, estos son los precios vigentes de las diferentes versiones de la Motomel B110 (Blitz 110), uno de los modelos de 110 cc más accesibles del país:

  • Blitz 110 Automática$1.598.000

  • Blitz 110 Disco $1.348.000

  • Blitz 110 Plus$1.648.000

  • Blitz 110 Tunning$1.998.000

Estas variantes comparten la misma mecánica pero difieren en diseño, equipamiento y detalles estéticos. La Blitz sigue consolidada como una de las motos más económicas dentro de la baja cilindrada.

Motor, rendimiento y consumo de la Motomel B110

La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, con una cilindrada de 107 cc, muy valorado por su simpleza mecánica.

Entrega cerca de 7 hp y ofrece un consumo aproximado de 2,5 litros cada 100 km, uno de los más bajos del segmento.

Su velocidad máxima ronda los 80 km/h, suficiente para un uso urbano diario. La transmisión es semiautomática de 4 marchas, excepto en la versión Automática, pensada para quienes priorizan comodidad y facilidad de manejo.

Equipamiento, características y diseño urbano

La B110 incorpora arranque eléctrico y a patada, frenos a tambor y un sistema de suspensión compuesto por una horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.

Su diseño simple, compacto y funcional la convierte en una moto ideal para trayectos cortos.

Entre sus características destacadas:

  • Tablero analógico de lectura sencilla

  • Luces halógenas convencionales

  • Peso reducido de unos 95 kg

  • Tanque de 4 litros, suficiente para recorridos diarios

  • Repuestos accesibles, disponibles en todo el país

Gracias a su agilidad y bajo mantenimiento, la Motomel B110 continúa siendo una opción elegida por estudiantes, trabajadores urbanos y quienes buscan una moto económica para moverse sin complicaciones.

