Motomel B110: precio actualizado de noviembre 2025

La Motomel B110 , una de las motos más vendidas del mercado argentino, actualizó su precio para noviembre 2025 según los valores informados por concesionarios y listas oficiales. Este modelo urbano se destaca por su bajo consumo , mantenimiento económico y amplia disponibilidad de repuestos.

Precio del Chevrolet Onix hoy en Argentina: cuánto cuesta y qué versión conviene en noviembre

Según los datos actualizados para noviembre, estos son los precios vigentes de las diferentes versiones de la Motomel B110 (Blitz 110), uno de los modelos de 110 cc más accesibles del país:

Estas variantes comparten la misma mecánica pero difieren en diseño, equipamiento y detalles estéticos. La Blitz sigue consolidada como una de las motos más económicas dentro de la baja cilindrada.

La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, con una cilindrada de 107 cc , muy valorado por su simpleza mecánica.

Entrega cerca de 7 hp y ofrece un consumo aproximado de 2,5 litros cada 100 km , uno de los más bajos del segmento.

Su velocidad máxima ronda los 80 km/h, suficiente para un uso urbano diario. La transmisión es semiautomática de 4 marchas, excepto en la versión Automática, pensada para quienes priorizan comodidad y facilidad de manejo.

image

Equipamiento, características y diseño urbano

La B110 incorpora arranque eléctrico y a patada, frenos a tambor y un sistema de suspensión compuesto por una horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.

Su diseño simple, compacto y funcional la convierte en una moto ideal para trayectos cortos.

Entre sus características destacadas:

Tablero analógico de lectura sencilla

Luces halógenas convencionales

Peso reducido de unos 95 kg

Tanque de 4 litros , suficiente para recorridos diarios

Repuestos accesibles, disponibles en todo el país

Gracias a su agilidad y bajo mantenimiento, la Motomel B110 continúa siendo una opción elegida por estudiantes, trabajadores urbanos y quienes buscan una moto económica para moverse sin complicaciones.