Argentino de Velocidad: Mendoza pisó fuerte en motos

El equipo Aero Racing Team volvió a ser el gran protagonista del Campeonato Argentino de Velocidad 2025 en el Circuito San Juan Villicum, donde el mendocino Mariano Villalobos completó un fin de semana memorable con dos triunfos consecutivos en motos.

Mariano Villalobos ganó la final del domingo tras una caída en la última vuelta y cruzó la meta empujando la moto. La estructura del Aero Racing Team, una de las más sólidas del país, volvió a poner a Mendoza en la cima del motociclismo nacional.

El segundo, logrado el domingo, quedó rápidamente en la historia: el piloto sufrió una caída en la última vuelta y aun así cruzó la meta empujando su moto, sostenido por la diferencia que había construido durante toda la competencia.

La estructura deportiva —que desarrolla un proyecto técnico junto a Muta Club y Pandolfino Box— confirma un proceso de crecimiento que hoy posiciona al Aero Racing Team como una referencia del motociclismo argentino, con presencia en competencias nacionales e internacionales y un modelo de trabajo que potencia talento mendocino.

La primera final del fin de semana ya había mostrado la fuerza del equipo: Villalobos ganó con autoridad y su compañero Federico Márquez fue segundo tras una carrera de gran ritmo, logrando un 1–2 histórico para Mendoza. Ese resultado no solo consolidó la presencia de la provincia en el Argentino, sino que fortaleció la línea deportiva del Aero Racing Team, que viene desarrollando una evolución técnica sostenida a lo largo del calendario.

Caída, empuje y una imagen inolvidable para el motociclismo argentino

En la carrera final del domingo, Villalobos volvió a marcar el pulso de la competencia. Había construido una ventaja sólida y administraba el ritmo cuando, en el giro decisivo, perdió el control y cayó. Sin lesiones de gravedad pero con la moto dañada, el piloto decidió continuar de pie y empujarla hasta la llegada, protagonizando un momento que ya circula como uno de los capítulos más impactantes del motociclismo argentino reciente.

Mientras tanto, Márquez también sufrió una caída cuando peleaba por los puestos de adelante, quedando sin chances de podio. El equipo trabaja en la recuperación mecánica y física del piloto, manteniendo intactas sus posibilidades deportivas para las próximas fechas del campeonato.

Villalobos: “Esto no lo gana uno solo; esto lo gana el Aero Racing Team”

Tras la victoria, Villalobos dejó una reflexión que resume el espíritu de la estructura mendocina: “Cuando me caí pensé que todo estaba perdido, pero recordé el trabajo del equipo y no podía quedarme tirado. Empujé la moto porque esto no lo gana uno solo; esto lo gana el Aero Racing Team, que nos prepara para pelear en cualquier circuito. Lo de Fede fue mala suerte, pero estamos más fuertes que antes.”, concluyó.

Un proyecto que mira más lejos: metas 2026

El Aero Racing Team afronta una temporada con presencia en el Campeonato del Sur Nacional, el GP3 Chile y fechas en el exterior. El plan 2026 apunta a incorporar más compromisos internacionales y nuevas configuraciones técnicas para competir en nivel continental.