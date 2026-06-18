Cavani rescindirá su contrato con Boca y otros 4 jugadores están en la lista de descartados del Arruabarrena

El delantero uruguayo renunció a cobrar los seis meses restantes de su contrato tras ser descartado por complicaciones físicas, liberando un cupo de extranjero.

Rodolfo Arruabarrena comenzó su segundo ciclo como DT de Boca Juniors con una renovación drástica del plantel. El entrenador le comunicó a Edinson Cavani y a otros cuatro futbolistas que no entrarán en sus planes para el próximo semestre, obligándolos a buscar nuevos rumbos antes de quedar marginados del equipo profesional.

La salida de Cavani, de 39 años, se precipitó luego de que el técnico determinara que sus constantes problemas físicos le impiden mantener el ritmo de entrenamiento grupal. El uruguayo aceptó una rescisión de contrato verbal, con el gesto de cobrar únicamente hasta su último día efectivo de trabajo, sin reclamar los sueldos correspondientes al vínculo que vencía en diciembre.

Edinson Cavani Edinson Cavani, delantero de Boca Los cuatro futbolistas que deben buscar club en este mercado de pases Además del caso de Cavani, Arruabarrena fue claro con otros cuatro integrantes del plantel: Juan Barinaga encabeza la lista tras una temporada de bajo rendimiento donde perdió la titularidad. Marcelo Weigandt también fue notificado de que no será tenido en cuenta, a pesar de haber terminado el semestre anterior como titular y poseer contrato vigente hasta finales de 2027.

El tercer nombre en la lista es Agustín Martegani, quien atraviesa una situación crítica al sumar un año y medio sin disputar minutos oficiales, una tendencia que se mantendrá bajo el nuevo mando técnico. Finalmente, Lucas Janson completa el grupo de los descartados y ya negocia una posible salida hacia Gimnasia de La Plata para evitar quedarse sin competencia oficial durante la segunda mitad del año.

DLA Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Agustín MArtegani y Lucas Janson Esta reestructuración incluye también la baja de Ander Herrera, quien rescindió su vínculo a falta de cinco meses para su vencimiento. Arruabarrena busca achicar la nómina profesional para integrar a juveniles como Camilo Rey Domenech, Leonel Flores y Dylan Gorosito en la pretemporada. El ciclo de Cavani se cierra así tras 81 partidos, 28 goles y ningún título conquistado en la Ribera.