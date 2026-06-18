18 de junio de 2026 - 12:47

Yan Diomande, la revelación del Mundial 2026 que conmovió al mundo con una carta: "Desde que moriste, estoy vacío"

El delantero de 19 años confesó que su hermana Roxane murió envenenada en una fiesta en 2025, solo semanas después de su debut contra el Real Madrid.

La historia tras Yan Diomande: la estrella del Mundial 2026 que juega para honrar a su hermana asesinada.

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Por Nicolás Salas

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La misiva, publicada en The Players' Tribune bajo el título “Querida Roxane”, narra cómo su éxito deportivo se entrelazó con la tragedia familiar más absoluta. Diomande relata que en 2025, apenas unas semanas después de cumplir el sueño de debutar con el Leganés frente al Real Madrid con solo 18 años, recibió una llamada desde su ciudad natal. Sin rodeos, le informaron que su hermana de 15 años había fallecido tras ser envenenada en una fiesta.

“¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un lapiz negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad”, escribió el futbolista al recordar su infancia. Esta pérdida lo dejó en un estado de shock tal que, según confiesa, ni siquiera pudo derramar una lágrima el día de la noticia. Hoy asegura sentirse “vacío” y como si ya no fuera humano.

Los rechazos en Europa y la promesa en el escenario mundial

Antes de consolidarse en Alemania y brillar en la Copa del Mundo con la camiseta marfileña, Diomande enfrentó múltiples fracasos. Fue rechazado tras realizar pruebas en clubes como Chelsea, Bournemouth, Rangers y Crystal Palace. Incluso equipos de la MLS le cerraron las puertas, obligándolo a regresar a África con su visa expirada. En esos momentos de frustración, Roxane fue la única que mantuvo la fe intacta, asegurando a todos que su hermano sería el mejor del mundo.

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Yan Diomande con la camiseta del Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Yan Diomande con la camiseta del Manchester United de Cristiano Ronaldo.

“Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure”, sostiene el atacante en su relato. El jugador utiliza ese dolor como motor para trabajar más duro, transformando cada acción en el campo en un tributo. Para él, el Mundial no es solo una vitrina para una transferencia millonaria, sino la plataforma para cumplir la promesa que le hizo a la niña que fue su primera fan.

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Roxane, la hermana de Yan Diomande.

Roxane, la hermana de Yan Diomande.

Actualmente, con Costa de Marfil liderando su grupo tras vencer a Ecuador, el mundo descubre el talento de Diomande mientras él intenta confiar en “el plan de Dios”. El joven que nació en 2006 y se formó entre África y Estados Unidos tiene un objetivo claro que trasciende lo deportivo: “Haré que todos conozcan tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol, es por ti”.

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Yan Diomande de Costa de Marfil en acción contra Piero Hincapie de Ecuador.

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