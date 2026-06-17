17 de junio de 2026 - 17:11

Neymar Jr se prepara para jugar en el Mundial 2026: cuando podría volver

El atacante retornó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, y Brasil sueña con tenerlo para el futuro cercano.

Neymar Jr retornó a los entrenamientos con Brasil

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EFE / Sebastiao Moreira
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El último baile de Ney comenzó mufado. Después de esforzarse dentro y fuera de la cancha para integrar la lista de 26 convocados, sufrió una lesión que lo marginó de toda la preparación del cuadro nacional y del debut ante Marruecos en el marco del Grupo C. Por eso, lo sucedido este miércoles causó revuelo entre sus seguidores.

Ney volvió a entrenar con Brasil, y todo es alegría:

Neymar Jr retornó a los entrenamientos con Brasil
Neymar Jr retornó a los entrenamientos con Brasil

Neymar Jr retornó a los entrenamientos con Brasil

El astro brasileño pisó el campo de juego del Columbia Park en New Jersey, donde concentra y practica la Selección de Brasil, para participar de forma normal de la práctica encabezada por el DT Carlo Ancelotti. Según marcó la agencia EFE, "El 10 del Santos, que estaba de baja desde el pasado 17 de mayo por una lesión en el gemelo derecho, apareció sonriente en las canchas del Columbia Park escoltado por Marquinhos, capitán de la 'Seleção', y Raphinha".

Su regreso no pasó desapercibido, y provocó la alegría de sus compañeros, que lo llenaron de aplausos y hasta lo hicieron pasar por el famoso "túnel", donde recibió golpes amistosos a modo de recibimiento.

¿Cuándo volverá a jugar Neymar Jr?

Neymar
El entrenador italiano, Carlo Ancelotti respaldó a Neymar y descartó modificaciones en la convocatoria mundialista.

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti respaldó a Neymar y descartó modificaciones en la convocatoria mundialista.

Sin embargo, la gran incógnita es cuando podrá volver a jugar en un contexto donde su equipo lo necesita. Según trascendió, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, pero ir dándole minutos importantes que sirvan para que gane rodaje y se ponga a punto.

Por eso, durante estas horas el entrenador Carlo Ancelotti realizará un seguimiento especial de su estado físico y futbolístico para comprobar si está en condiciones de ingresar ante Haití, ya sea como titular o desde el banco de los suplentes. En caso de no verlo al 100%, deberá esperar a la última fecha del Grupo C contra Escocia, o directamente a los duelos de eliminación directa.

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