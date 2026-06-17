El hito de los Bindon en el Mundial 2026: Nueva Zelanda presenta al primer dúo madre-hijo mundialista

El defensor debutó ante Irán en el SoFi Stadium, repitiendo la hazaña de su madre, Jenny Bindon, quien atajó en las citas de China 2007 y Alemania 2011.

Jenny y Tyler Bindon se convierten en la primera pareja de madre e hijo que participa en participar en Mundiales.

El ingreso de Tyler Bindon al minuto de adición en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán marcó un hito sin precedentes. Al debutar en el Mundial 2026, el defensor del Sheffield United se convirtió en el primer futbolista masculino de la historia con una madre que también disputó Copas del Mundo.

Tyler Bindon, de 21 años, entró al campo en el SoFi Stadium de Los Ángeles reemplazando a Marko Stamenic. Con ese movimiento, el fútbol internacional registró su primer vínculo de madre e hijo mundialistas, un hecho que destaca por la trayectoria de Jenny Bindon, quien defendió el arco neozelandés en 2007 y 2011.

image El legado de Jenny Bindon y la formación en Estados Unidos Jenny Bindon nació en Estados Unidos, pero representó a Nueva Zelanda en 77 ocasiones internacionales. Tras su retiro en 2014, se convirtió en entrenadora y su carrera llevó a la familia a radicarse en California. Fue allí donde Tyler se formó en las academias de Los Angeles Galaxy y LAFC, llegando incluso a representar a la selección Sub-19 de Estados Unidos antes de decidirse por los "All Whites".

El presente de Tyler está ligado al fútbol inglés, donde milita en el Sheffield United, cedido por el Nottingham Forest. A pesar de haber crecido en un entorno donde el rugby es el deporte nacional de Nueva Zelanda, en su casa predominaron el fútbol y el voleibol, disciplina que su padre, Grant Bindon, capitaneó a nivel nacional.

image En lo técnico, Tyler se destaca como un defensor central sólido en el juego aéreo y con buen criterio para la salida del balón con ambas piernas. Durante el empate ante Irán, demostró su capacidad para defender en bloques bajos, una característica clave para una selección de Nueva Zelanda que mantiene un invicto de 4 partidos en mundiales y busca ganar su primer encuentro en esta competición.