Mundial 2026: tres goles, ovación y una pregunta sobre Messi

¿Hasta dónde puede llegar Lionel Messi en este Mundial 2026 ? La pregunta vuelve una y otra vez cada vez que el capitán argentino se pone la camiseta de la Selección. Y la respuesta, por ahora, parece la misma de siempre: un poco más allá.

El mundo, rendido ante Messi, otra vez... cómo titularon los principales medios internacionales la victoria de Argentina

El hito de los Bindon en el Mundial 2026: Nueva Zelanda presenta al primer dúo madre-hijo mundialista

Argentina goleó 3-0 a Argelia y dejó una imagen contundente en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni tuvo una actuación superlativa, dominó el partido de principio a fin y mostró una versión sólida en todas sus líneas. Pero cuando llegue el momento de recordar esta noche, habrá un nombre que se llevará toda la atención. Otra vez. Lionel Messi.

Lo del rosarino ya excede cualquier análisis convencional. Marcó los tres goles del encuentro, condujo siempre los ataques y volvió a demostrar que sigue siendo capaz de definir partidos en el máximo nivel internacional. Lo extraordinario es que lo hace con una naturalidad que engaña. Parece fácil porque él lo hace fácil. Pero no hay nada normal en lo que estamos viendo.

Tras responder las dudas sobre si era el mejor jugador del mundo, llegaron los títulos que faltaban, los récords que parecían imposibles y el reconocimiento de todo el planeta fútbol. Sin embargo, el rosarino sigue encontrando nuevos desafíos y formas de sorprender.

Por eso la pregunta asoma de nuevo: ¿Hasta dónde puede llegar Messi? Porque cada vez que parece haber alcanzado su límite, aparece una nueva función para la leyenda . Cada vez que alguien cree que ya vio la mejor versión de su carrera, surge otra actuación que obliga a replantear todo.

I Con un histórico show de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó a Argelia en su debut del Mundial 2026 los detalles en https://t.co/OFnkUjT5m1 pic.twitter.com/0RU72uRxVv

Ante Argelia se vio ese jugador que recibe el balón y hace que el estadio se ponga de pie. Ese futbolista que convierte una jugada común en algo extraordinario. Ese fenómeno que juega como si estuviera en un potrero cualquiera, pero con la precisión que un cirujano.

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Y ahí está, quizás, la clave de todo. Messi no parece preocuparse por las estadísticas, los rankings ni las comparaciones. Juega porque disfruta.

Mientras tanto, Argentina disfruta de un líder que sigue marcando el camino. El equipo de Scaloni funciona, convence y transmite confianza. Pero también tiene el privilegio de contar con un futbolista capaz de cambiar cualquier partido con una acción individual. Un privilegio que el tiempo vuelve cada vez más valioso.

Por eso la pregunta sigue abierta. Y quizás sea una de esas preguntas que nunca tendrán respuesta definitiva. Porque cuando se trata de Lionel Messi, el límite siempre parece estar un poco más adelante.