De cara al debut en el Mundial 2026, el Dibu Martínez sorprendió con un nuevo look

A pocos días del estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026, la principal preocupación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pasaba por el estado físico del arquero campeón del mundo. La lesión sufrida semanas atrás durante la final de la Europa League había encendido las alarmas y puesto en duda su presencia en el primer compromiso del torneo.
De la Europa Ligue al Mundial 2026
El guardameta del Aston Villa sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la definición continental frente al Friburgo de Alemania, encuentro que terminó con consagración para el conjunto inglés. A pesar del dolor y las dificultades propias de una lesión de ese tipo para un arquero, Martínez aceleró su recuperación con un único objetivo: llegar en condiciones al Mundial.
Selección Argentina
El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito.
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Finalmente, el esfuerzo dio resultado. El arquero respondió de manera positiva durante los entrenamientos realizados en Kansas y completó las últimas prácticas sin inconvenientes. Las evaluaciones médicas fueron satisfactorias y Scaloni recibió la noticia que esperaba: podrá contar con uno de los futbolistas más determinantes de su ciclo.
Seguridad y presencia
La presencia del marplatense representa mucho más que una simple confirmación en la formación titular. Desde su irrupción en la Copa América 2021, Martínez se transformó en una pieza fundamental del seleccionado argentino. Sus actuaciones decisivas en las tandas de penales, su personalidad para afrontar los momentos de máxima presión y su liderazgo dentro del grupo lo convirtieron en uno de los referentes del plantel.
Emiliano Martínez
Dibu Martínez se entrenó durante los últimos días bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha en los ejercicios.
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Como si el regreso no fuera suficiente, el arquero también llamó la atención por una nueva apuesta estética. Fiel a una costumbre que mantiene desde hace varios años, apareció con un llamativo corte de cabello especialmente diseñado para la Copa del Mundo. Esta vez eligió llevar grabado en uno de los laterales de su cabeza el número 23, el dorsal que utiliza habitualmente en la Selección Argentina.
No es la primera vez que el Dibu sorprende con un look especial antes de una gran competencia. A lo largo de su carrera ya exhibió distintos diseños, colores y dibujos que terminaron convirtiéndose en una marca registrada de su personalidad extrovertida.
Ahora, recuperado de la lesión y con una nueva imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales, Martínez se prepara para afrontar otro desafío con la camiseta argentina. El campeón del mundo volverá a ocupar su lugar bajo los tres palos, decidido a ser una vez más una de las grandes figuras de la Scaloneta en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.