De cara al debut en el Mundial 2026, el Dibu Martínez sorprendió con un nuevo look

Tras superar una fractura en una mano, Dibu Martínez será titular en el Mundial 2026 ante Argelia y estrenó un llamativo corte con el número 23.

El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito.

A pocos días del estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026, la principal preocupación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pasaba por el estado físico del arquero campeón del mundo. La lesión sufrida semanas atrás durante la final de la Europa League había encendido las alarmas y puesto en duda su presencia en el primer compromiso del torneo.

De la Europa Ligue al Mundial 2026 El guardameta del Aston Villa sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la definición continental frente al Friburgo de Alemania, encuentro que terminó con consagración para el conjunto inglés. A pesar del dolor y las dificultades propias de una lesión de ese tipo para un arquero, Martínez aceleró su recuperación con un único objetivo: llegar en condiciones al Mundial.

Selección Argentina El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito. EFE / Juan Ignacio Roncoroni Finalmente, el esfuerzo dio resultado. El arquero respondió de manera positiva durante los entrenamientos realizados en Kansas y completó las últimas prácticas sin inconvenientes. Las evaluaciones médicas fueron satisfactorias y Scaloni recibió la noticia que esperaba: podrá contar con uno de los futbolistas más determinantes de su ciclo.

Seguridad y presencia La presencia del marplatense representa mucho más que una simple confirmación en la formación titular. Desde su irrupción en la Copa América 2021, Martínez se transformó en una pieza fundamental del seleccionado argentino. Sus actuaciones decisivas en las tandas de penales, su personalidad para afrontar los momentos de máxima presión y su liderazgo dentro del grupo lo convirtieron en uno de los referentes del plantel.

Emiliano Martínez Dibu Martínez se entrenó durante los últimos días bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha en los ejercicios. @Argentina Como si el regreso no fuera suficiente, el arquero también llamó la atención por una nueva apuesta estética. Fiel a una costumbre que mantiene desde hace varios años, apareció con un llamativo corte de cabello especialmente diseñado para la Copa del Mundo. Esta vez eligió llevar grabado en uno de los laterales de su cabeza el número 23, el dorsal que utiliza habitualmente en la Selección Argentina.