16 de junio de 2026 - 21:31

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina en el debut ante Argelia por el Mundial 2026

Las tribunas del Arrowhead de Kansas City lucieron colmadas de hinchas Albicelestes, que alentaron sin parar al elenco de Lionel Scaloni.

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 1/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 2/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 3/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por AFA
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 4/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 5/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 6/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por AFA
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 7/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia Foto 8/8

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Las Más leidas

Te puede interesar

La historia del estadio de Kansas City donde debuta la Selección Argentina y cuenta con récord Guinness

Récord Guinness y debut de la Selección Argentina: Conocé el estadio de Kansas City

Por Emanuel Cenci
Radiografía de Argelia: cómo juega y qué tener en cuenta del rival de la Selección Argentina

Radiografía de Argelia: cómo juega y qué tener en cuenta del rival de la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
El motivo por el que Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

Mundial 2026: Por qué Luca Zidane atajó con máscara ante la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci