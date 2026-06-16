Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina en el debut ante Argelia por el Mundial 2026

Las tribunas del Arrowhead de Kansas City lucieron colmadas de hinchas Albicelestes, que alentaron sin parar al elenco de Lionel Scaloni.
Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina ante Argelia
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