Cuánto ganan los árbitros del Mundial 2026: aumentos históricos y pagos por el VAR

Los jueces principales recibirán un salario base superior a los 100.000 dólares por su participación, cifra que se incrementa con bonos diarios y premios por cada fase avanzada.

La FIFA ha establecido compensaciones récord para los cuerpos arbitrales que participarán en la Copa del Mundo 2026. Con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, la mayor carga de trabajo y la responsabilidad tecnológica impulsaron un incremento salarial significativo respecto a todas las ediciones anteriores del torneo.

Los oficiales seleccionados para esta edición percibirán más de 100.000 dólares como salario base por su participación en el certamen. Esta cantidad representa un aumento considerable frente al Mundial de Qatar 2022, cuando los árbitros principales cobraron aproximadamente 70.000 dólares. El esquema contempla, además, compensaciones adicionales por cada encuentro dirigido y bonificaciones especiales.

image Bonos por desempeño y el sueldo de la final El rendimiento de los colegiados determina sus ingresos finales, ya que quienes avanzan a las rondas de eliminación directa acceden a los pagos más elevados. El premio mayor está reservado para el árbitro designado para la final, cuya remuneración total podría alcanzar los 300.000 dólares. En torneos previos, como la Eurocopa 2016 o el Mundial de 2018, los jueces más exitosos ganaban cerca de 70.000 dólares por toda la competencia.

Para este certamen, la FIFA convocó a una plantilla de 170 oficiales provenientes de las seis confederaciones continentales. El grupo está compuesto por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 especialistas en el sistema de videoarbitraje (VAR). Los encargados del VAR percibirán unos 3.000 dólares por encuentro en la fase de grupos y hasta 5.000 dólares en las etapas finales del campeonato. A esto se suma un estipendio diario por cada jornada de permanencia en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

image Un desafío logístico con 104 partidos en el calendario El paso a un calendario de 104 partidos aumentó la necesidad de retener a los mejores profesionales disponibles a nivel global. Nombres como Szymon Marciniak, César Arturo Ramos y Michael Oliver forman parte del equipo que fue supervisado periódicamente durante los últimos tres años antes de su designación definitiva. Este seguimiento busca garantizar que el arbitraje soporte la exigencia mediática que impone el nuevo formato.