16 de junio de 2026 - 23:38

Papelón de la FIFA contra Argentina

El grosero error del ente rector en su video de presentación de Argentina en la previa del debut en el Mundial, enfureció a varios, y las redes explotaron

Mundial 2026: Argentina sufrió un mal momento gracias a la FIFA. imperdonable

Mundial 2026: Argentina sufrió un mal momento gracias a la FIFA. imperdonable

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Otra perlita en el Mundial 2026. Un video de la FIFA se hizo viral en redes sociales por los nombres mal escritos de los jugadores del plantel de la selección de Argentina.

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nico

El video en cuestión era para presentar a los futbolistas argentinos previo a su encuentro ante Argelia, ordenados por orden numérico, pero los errores causaron furor en redes.

exequiel

Carteles escritos con "Nicholas" Tagliafico en lugar de Nicolás y Exequiel "Pacacios", por Palacios, fueron algunos de los que estuvieron mal escritos y que más resonaron, sobre todo porque fueron tachados sobre el mismo papel en lugar de imprimir uno nuevo.

nahuel

A Leandro Paredes directamente lo nombraron como "Leonardo", mientras que a Nahuel Molina le eliminaron su segundo apellido pero se puede leer en el papel que sostiene en su mano.

leon
Mundial 2026. Leandro Paredes fue otro de los afectados.

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