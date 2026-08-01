1 de agosto de 2026 - 19:20

Argentina bicampeón mundial de hockey césped +50

El equipo argentino de hockey sobre césped +50 logró el bicampeonato mundial en Países Bajos al derrotar a Inglaterra con un gol en el complemento.

La Selección Argentina Más 50 de hockey césped volvió a salir campeona esta vez en Países Bajos

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina femenina de hockey sobre césped +50 se consagró bicampeona de la Copa Mundial Masters al derrotar 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Rotterdam, Países Bajos. Con la histórica ex-Leona Vanina Oneto como capitana, el conjunto nacional volvió a subirse a lo más alto del podio tras el título obtenido dos años atrás en Auckland, Nueva Zelanda.

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¿Cómo fue la finalísima?

El entrenador también destacó el clima del encuentro: "Fue un partido lindo, que se vivió intensamente, pero nada que ver con el condimento que puede tener un partido de fútbol. Lo especial era que estábamos jugando una final de un Mundial, no por el rival en sí".

El entrenador también destacó el clima del encuentro: "Fue un partido lindo, que se vivió intensamente, pero nada que ver con el condimento que puede tener un partido de fútbol. Lo especial era que estábamos jugando una final de un Mundial, no por el rival en sí".

La campaña de Hockey Césped +50 en Países Bajos

El conjunto argentino completó una campaña perfecta e invicta. En la fase de grupos derrotó a Canadá (7-0), Estados Unidos (3-0), España (1-0) y Uruguay (3-0). Luego goleó 6-0 a Gales en cuartos de final, venció 5-1 a Australia en semifinales y cerró el torneo con el triunfo sobre Inglaterra en la definición.

Sobre la presencia de figuras históricas como Oneto, agregó: "Para las que jugaron otros torneos con Las Leonas quizás no se compara con aquellos títulos, pero igualmente lo disfrutan muchísimo y este campeonato es muy importante para todas".

Tras revalidar el título mundial, el seleccionado ya tiene nuevos objetivos en el horizonte. Según adelantó Bossi, el próximo desafío será el Campeonato Panamericano del año próximo, mientras que el equipo volverá a buscar la corona en la próxima edición de la Copa Mundial Masters, que se disputa cada dos años.

Tras revalidar el título mundial, el seleccionado ya tiene nuevos objetivos en el horizonte. Según adelantó Bossi, el próximo desafío será el Campeonato Panamericano del año próximo, mientras que el equipo volverá a buscar la corona en la próxima edición de la Copa Mundial Masters, que se disputa cada dos años.

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