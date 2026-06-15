15 de junio de 2026 - 11:00

Las "favelas" de Suiza: los barrios más humildes tienen salarios de 4.000 francos y servicios de primer nivel

Los residentes de sectores modestos en Basilea cuentan con un salario base de 4.000 francos y acceden a transporte puntual y saneamiento completo en todo momento.

Basilea: la favela de Suiza.&nbsp;

Basilea: la "favela" de Suiza. 

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Por Cristian Reta

El término "favela" ha ganado tracción en redes sociales para describir los barrios populares de Suiza, aunque la realidad dista de la precariedad física. Lejos de representar carencias, estas zonas operarias ofrecen una infraestructura que supera el estándar de los barrios más exclusivos en otras capitales del mundo.

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Esta etiqueta surgió como una hipérbole utilizada por inmigrantes latinos que comparan las zonas más sencillas con los sectores de mayor poder adquisitivo en sus países de origen. En estos lugares no se registra esgoto a cielo abierto ni interrupciones en el suministro de agua; la diferencia real con una zona rica radica en la estética o el diseño de las fachadas.

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¿Cómo son los servicios y el nivel de vida en los barrios modestos de Basilea?

En Basilea, una ciudad con un índice de desarrollo humano superior a 0,96, barrios como Klybeck y Kleinbasel concentran a trabajadores de diversas nacionalidades. A pesar de ser considerados los sectores más modestos, cuentan con saneamiento universal, transporte público integrado y puntual, y una seguridad que permite que los niños jueguen en la calle sin supervisión constante.

La vivienda social en estas zonas sigue protocolos rígidos de conservación y aislamiento térmico subsidiados por políticas públicas eficaces. La infraestructura se trata como un derecho ciudadano universal y no como un privilegio ligado al código postal de residencia. Por ello, el sistema de bondes conecta el área más simple con el centro financiero con el mismo estándar de calidad y comodidad que cualquier otro sector.

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La triple frontera y el impacto en la economía de los residentes

Un factor determinante en la economía de estos residentes es la ubicación geográfica de Basilea en la triple frontera con Alemania y Francia. Los habitantes de barrios populares suelen cruzar estos límites nacionales para realizar sus compras en euros, aprovechando la diferencia cambiaria para reducir significativamente sus gastos en productos básicos y alimentación. Este turismo de compras es una rutina que permite a familias con ingresos operarios acumular capital en un entorno de alto costo de vida.

El modelo suizo se apoya en un salario base cercano a los 4.000 francos y un sistema de salud obligatorio. El éxito de esta periferia demuestra que la desigualdad de ingresos no deriva en miseria cuando el Estado garantiza un piso de servicios idéntico para todos, sin importar su dirección. La comparación final expone que el estándar mínimo en esta región supera con creces el máximo nivel de bienestar alcanzado en gran parte del planeta.

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