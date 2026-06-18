Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán y tomó el liderazgo del grupo K

La Selección de Colombia venció este miércoles por 3-1 a la de Uzbekistán para tomar el primer lugar del grupo K del Mundial 2026 . Junto a la Argentina, es el segundo país de la Conmebol en lograr la victoria en la primera fecha de la fase de grupos: Brasil y Uruguay empataron, mientras que Paraguay y Ecuador perdieron.

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Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz convirtieron por los colombianos, en tanto que Abbosbek Fayzullaev descontó por los uzbekos, en un jugoso partido disputado en el mítico estadio Azteca (México).

Como acostumbra con sus rivales, Uzbekistán le dio la pelota a Colombia, que después de cinco minutos comenzó a inquietar a la defensa de los asiáticos y en el 17 estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de media distancia de Jhon Arias.

Tras la pausa de hidratación, el partido perdió vitalidad, pero el cuadro del seleccionador Néstor Lorenzo recuperó el dominio. En el 31, Díaz estrelló la pelota en el palo derecho y en el 41 le dio una asistencia a Muñoz , anotador del 1-0 con un golpe de punta delante del punto de penal.

La segunda parte empezó con la misma tendencia, con los colombianos dominantes de mitad de cancha para adelante, mientras los uzbekos estaban atentos a la posibilidad de armar un contraataque.

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3h4ZJ2K8uU

En el 60, cuando Colombia parecía tener control del encuentro, Eldor Shomurudov remató a puerta, el arquero Camilo Vargas fildeó mal la redonda y lo dejó libre en el área para que Fayzullaev anotara de cabeza el 1-1.

Luis Díaz, autor de uno de los tres goles de Colombia ante Uzbekistán Luis Díaz, autor de uno de los tres goles de Colombia ante Uzbekistán EFE

Colombia jugó con paciencia pese al empate y en el minuto 65 retomó la ventaja tras una combinación entre Gustavo Puerta y Díaz, anotador con un remate de derecha, en el que el arquero Utkir Yusupov reaccionó con lentitud.

El cierre fue tenso. Colombia cedió la pelota y Uzbekistán creó peligro al sacar provecho de los espacios dejados por los sudamericanos.

En el minuto 90+9, Campaz aceptó un pase del "Cucho" Juan Camilo Hernández y puso el 3-1, que definió el duelo.

Con este triunfo, Colombia lidera el grupo K con tres puntos, seguido por República Democrática del Congo (1), Portugal (1) y Uzbekistán (0).

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