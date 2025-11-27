27 de noviembre de 2025 - 09:55

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

El Toyota Corolla Cross volvió a ajustar su valor. Conocé cuánto sale este auto en Argentina y por qué sigue liderando entre los autos del país.

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Por Ignacio Alvarado

Durante 2025, este auto Toyota mantuvo un rendimiento destacado en Argentina, ubicándose entre los autos más elegidos del segmento C. Solo en octubre registró 1.339 patentamientos, alcanzando 17.203 unidades acumuladas, cifras que confirman su presencia estable y su relevancia comercial.

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

El público en Argentina valora especialmente la confiabilidad del auto Toyota, su bajo costo de mantenimiento y su equilibrio general. Estos rasgos explican por qué el Corolla Cross continúa superando a otros autos rivales del mismo segmento y se afianza como una de las SUVs más recomendadas del país.

Además, el rendimiento del Toyota Corolla Cross demuestra la preferencia de los consumidores por autos capaces de ofrecer eficiencia y durabilidad. Este auto reafirma su posicionamiento en Argentina, incluso tras los recientes aumentos aplicados por la automotriz japonesa.

Precios del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025

  • Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000

  • Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000

  • Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT: $53.511.000

  • Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000

  • Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $59.301.000

  • Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $59.544.000

    Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Estos precios mantienen al Toyota Corolla Cross como uno de los autos más competitivos de Argentina, incluso tras el aumento del 4% aplicado en noviembre.

Características del auto: por qué sigue liderando

El Toyota Corolla Cross combina un interior amplio, materiales de calidad y mecánicas eficientes. Las variantes híbridas son de las más valoradas entre los autos del país por su bajo consumo, suavidad y funcionamiento confiable, un diferencial clave para los compradores de Argentina.

En diseño, este auto Toyota ofrece una postura elevada, líneas robustas y una estética moderna. Estos elementos lo posicionan como una opción sólida dentro de los autos familiares y urbanos que buscan elegancia y practicidad en Argentina.

En seguridad, el auto incorpora seis airbags, control de estabilidad, ABS y cámara trasera. Las versiones SEG suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo y asistencias avanzadas, uno de los paquetes más completos entre los autos del mercado argentino.

Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Su sistema multimedia, con pantalla de alta resolución y conectividad, vuelve a este auto Toyota especialmente atractivo para usuarios que priorizan tecnología. En Argentina, esta combinación se volvió fundamental para los compradores de autos modernos.

Las versiones híbridas del Toyota destacan por su eficiencia, posicionándose entre los autos con mejor consumo del país. Son ideales para quienes buscan economía diaria sin renunciar a un desempeño confiable, algo muy valorado en Argentina.

Finalmente, la red oficial de Toyota Argentina y su reputación en servicio posventa consolidan al Corolla Cross como uno de los autos más confiables del país. Este auto se mantiene entre los preferidos por su durabilidad, respaldo y equilibrio general.

