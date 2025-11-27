Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

La Toyota Corolla Cross es uno de los SUV más vendidos de Argentina y actualizó su precio en noviembre 2025. Este auto de la marca japonesa continúa entre los autos favoritos por su eficiencia, confiabilidad y excelente valor de reventa, elementos que sostienen su liderazgo en el competitivo mercado argentino.

Toyota Yaris en noviembre 2025: cuánto cuesta ahora uno de los autos más vendidos de Argentina

Durante 2025, este auto Toyota mantuvo un rendimiento destacado en Argentina , ubicándose entre los autos más elegidos del segmento C. Solo en octubre registró 1.339 patentamientos, alcanzando 17.203 unidades acumuladas, cifras que confirman su presencia estable y su relevancia comercial.

El público en Argentina valora especialmente la confiabilidad del auto Toyota , su bajo costo de mantenimiento y su equilibrio general. Estos rasgos explican por qué el Corolla Cross continúa superando a otros autos rivales del mismo segmento y se afianza como una de las SUVs más recomendadas del país.

Además, el rendimiento del Toyota Corolla Cross demuestra la preferencia de los consumidores por autos capaces de ofrecer eficiencia y durabilidad. Este auto reafirma su posicionamiento en Argentina , incluso tras los recientes aumentos aplicados por la automotriz japonesa.

Estos precios mantienen al Toyota Corolla Cross como uno de los autos más competitivos de Argentina , incluso tras el aumento del 4% aplicado en noviembre.

Características del auto: por qué sigue liderando

El Toyota Corolla Cross combina un interior amplio, materiales de calidad y mecánicas eficientes. Las variantes híbridas son de las más valoradas entre los autos del país por su bajo consumo, suavidad y funcionamiento confiable, un diferencial clave para los compradores de Argentina.

En diseño, este auto Toyota ofrece una postura elevada, líneas robustas y una estética moderna. Estos elementos lo posicionan como una opción sólida dentro de los autos familiares y urbanos que buscan elegancia y practicidad en Argentina.

En seguridad, el auto incorpora seis airbags, control de estabilidad, ABS y cámara trasera. Las versiones SEG suman el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo y asistencias avanzadas, uno de los paquetes más completos entre los autos del mercado argentino.

image Precio del Toyota Corolla Cross en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Su sistema multimedia, con pantalla de alta resolución y conectividad, vuelve a este auto Toyota especialmente atractivo para usuarios que priorizan tecnología. En Argentina, esta combinación se volvió fundamental para los compradores de autos modernos.

Las versiones híbridas del Toyota destacan por su eficiencia, posicionándose entre los autos con mejor consumo del país. Son ideales para quienes buscan economía diaria sin renunciar a un desempeño confiable, algo muy valorado en Argentina.

Finalmente, la red oficial de Toyota Argentina y su reputación en servicio posventa consolidan al Corolla Cross como uno de los autos más confiables del país. Este auto se mantiene entre los preferidos por su durabilidad, respaldo y equilibrio general.