La llegada del Volkswagen Tera marcó un cambio importante en Argentina , ya que este auto se convirtió rápidamente en uno de los autos compactos más accesibles y elegidos del mercado. Con precios estables en noviembre 2025, mantiene su atractivo en un segmento cada vez más competitivo.

Se desmayó al volante, saltó por un montículo de tierra y terminó en el techo de otro auto

Precio de la Volkswagen Taos en noviembre 2025: cuánto cuesta este auto en Argentina

Fabricado en Brasil, el Volkswagen Tera ocupa el lugar que dejó el histórico Gol Trend en Argentina , posicionándose como el auto de entrada a la gama SUV de la marca. Su combinación de diseño, equipamiento y valor lo ubicó entre los autos más considerados por los compradores.

El equilibrio entre precio, tecnología y seguridad convirtió al Volkswagen Tera en una opción prioritaria para quienes buscan un auto versátil en Argentina . Desde su lanzamiento, este modelo se mantiene firme entre los autos compactos con mejor relación costo-beneficio.

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

A pocos meses de su presentación, el Volkswagen Tera acumula más de 2.200 patentamientos en Argentina , consolidándose como uno de los autos más buscados del país gracias a su propuesta moderna y accesible dentro del segmento SUV.

Con estos valores, el Volkswagen Tera sigue siendo uno de los autos SUV compactos más competitivos de Argentina , manteniendo precios estables respecto al mes anterior.

Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

Características del auto: diseño, motor y tecnología

El Volkswagen Tera mide 4,15 metros de largo y 1,77 de ancho, ubicándose entre el Polo y el Nivus dentro del catálogo de autos de Volkswagen en Argentina. Su diseño mezcla estética deportiva con postura elevada, una combinación ideal para un auto urbano.

En el interior, este auto Volkswagen incorpora pantalla de 10 pulgadas, tablero digital, climatizador automático, cargador inalámbrico refrigerado y puertos USB-C. Estos elementos lo posicionan por encima de otros autos compactos del país.

El Volkswagen Tera ofrece un baúl de 350 litros, capacidad que lo vuelve funcional para viajes cortos o uso diario en Argentina, destacándose frente a otros autos SUV del mismo tamaño.

image Volkswagen Tera: recién estrena Argentina y este es su precio en noviembre

A nivel mecánico, todas las versiones del auto equipan el motor 1.0 turbo 170 TSI, con 101 CV y 170 Nm, brindando eficiencia y respuesta ágil. Este propulsor, compartido con otros autos de Volkswagen, garantiza un consumo contenido.

En seguridad, el Volkswagen Tera incorpora 6 airbags, ESC, frenos a disco y anclajes Isofix. La versión Outfit suma ADAS avanzados, posicionándolo entre los autos compactos más seguros de Argentina.

Por último, el enfoque urbano y versátil del auto Volkswagen Tera lo convierte en el heredero natural del Gol Trend. Su confiabilidad y diseño SUV lo consolidan como uno de los autos más atractivos para los conductores de Argentina.