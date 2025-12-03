Argentina no figura más en el top 50 de las mejores universidades: cómo le fue a la UNCuyo

La edición 2026 del ranking regional de Times Higher Education (THE) dejó a la Argentina sin universidades entre las 50 mejores de América Latina . El retroceso contrasta con el anterior recuento, cuando el país había ubicado a tres instituciones en ese tramo.

Según informó THE, la caída se explica por un cambio metodológico que ahora exige comparar a las universidades latinoamericanas bajo estándares globales, una modificación que impactó de lleno en el desempeño argentino. Se toman en cuenta 16 indicadores distribuidos en cinco áreas: investigación, enseñanza, ambiente de investigación, proyección internacional e industria.

En la última edición del listado se evaluaron 223 universidades de 16 países, más que las 214 del ranking previo . También ingresaron 16 instituciones nuevas y Panamá participó por primera vez. Costa Rica duplicó su representación y tanto Ecuador como la Argentina sumaron más universidades clasificadas, aunque ese aumento no se reflejó en mejores posiciones.

El informe es explícito sobre la situación nacional : “la Argentina ha sufrido un año difícil” . En 2024, el país tenía ocho instituciones entre las primeras 100; en 2026 solo quedaron tres. Y, por primera vez desde la expansión del ranking, ninguna universidad argentina aparece dentro del top 50.

La mejor ubicada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 62 , después de haber escalado al 28 el año anterior en su debut. La Universidad Austral cayó del 43 al 82 , mientras que la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) descendió del 52 al 89 .

Sólo esas tres lograron sostenerse entre las 100 mejores. La única noticia alentadora es el aumento de instituciones argentinas clasificadas: pasaron de nueve a doce.

Dentro del segmento medio, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) quedaron en el rango 101–125.

uncuyo UNCuyo, fuera del top 100 regional (THE) Archivo

Detrás aparecen la UCA (126–150) y un grupo amplio en el tramo 151+, la franja más baja: ITBA, UNQ, UNR, UNL, UNNOBA y la Universidad Católica de Córdoba.

Brasil tiene las mejores universidades, según THE

El top 10 regional reitera el predominio brasileño.

La Universidade de São Paulo (USP) encabeza la lista por segundo año consecutivo. En el segundo puesto vuelve a ubicarse la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Universidade de São Paulo (USP) Universidade de São Paulo (USP), la mejor de Latinoamérica según THE USP

En tanto, el tercer lugar es para la Pontificia Universidad Católica de Chile, que asciende un escalón.

Y en el cuarto puesto aparece un empate entre la Universidade Federal do Rio de Janeiro, que baja desde el tercer lugar, y la Universidade Estadual Paulista (Unesp), que sube desde el quinto.