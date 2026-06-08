La incorporación de equipamiento de última generación no es algo que ocurra todos los días en una universidad. Mucho menos cuando se trata de una herramienta que hasta hace poco era utilizada en investigaciones forenses y análisis complejos vinculados al ámbito judicial.

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Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza concretó la entrega formal de un Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC) a la Universidad Juan Agustín Maza , en un acto realizado en las instalaciones del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico (Ciudad de Mendoza).

La Justicia donó un cromatógrafo de alta tecnología a la Universidad Maza: para qué sirve y qué podrá analizar

La donación forma parte de una política de colaboración institucional impulsada por el organismo judicial y apunta a fortalecer la formación académica mediante el acceso a tecnología de alta complejidad, habitualmente reservada para laboratorios especializados y organismos de investigación.

Tras la firma del acta que oficializó la transferencia del equipo, el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé , destacó el valor educativo que tendrá el instrumental para los estudiantes y futuros profesionales.

“La importancia de esta entrega tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos adquieran conocimientos prácticos vinculados al manejo de aparatología forense de alta tecnología y poco frecuente. Considero fundamental que, siempre que podamos colaborar desde el Ministerio Público Fiscal, lo hagamos”, señaló Gullé.

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El funcionario explicó además que el organismo judicial ya reemplazó este equipamiento por un modelo más moderno y con mayores prestaciones.

“Hemos incorporado un cromatógrafo de última generación, más amplio y sofisticado, que vino a sustituir a este equipo. Incluso nos ha permitido detectar nuevas drogas y ampliar nuestras capacidades de análisis”, detalló.

Qué es un cromatógrafo y para qué sirve

El Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC) es un instrumento utilizado para identificar, separar y cuantificar compuestos químicos presentes en muestras complejas. Su aplicación es fundamental en áreas como la química, la bioquímica, la farmacia, la toxicología, la industria alimentaria y la investigación científica.

Gracias a su precisión, permite detectar sustancias en concentraciones muy bajas y analizar desde medicamentos hasta contaminantes, drogas, compuestos biológicos o alimentos.

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El equipo donado a la UMaza corresponde a un sistema Agilent Technologies Modelo 1200, equipado con un detector de arreglo de diodos (DAD), una tecnología que amplía las posibilidades de análisis y mejora la calidad de los resultados obtenidos.

Su incorporación permitirá fortalecer prácticas de laboratorio, proyectos de investigación y actividades vinculadas con la formación de estudiantes de distintas carreras relacionadas con las ciencias de la salud, la química y la tecnología.

Un salto para la docencia y la investigación

Para las autoridades universitarias, la llegada de este equipamiento representa mucho más que la incorporación de un nuevo instrumento de laboratorio.

El rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Daniel Miranda, calificó la jornada como un momento trascendental para la institución y destacó el impacto que tendrá tanto en la enseñanza como en los servicios que brinda la casa de estudios.

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“Es un día muy importante para la universidad. Esto implica un avance significativo, no solamente para la tarea docente, sino también para ofrecer un servicio de excelencia a nuestros estudiantes y a las distintas cátedras donde se utilizará este aparato”, sostuvo.

Miranda remarcó además que la iniciativa refleja una de las funciones centrales que tienen las universidades modernas: la transferencia de conocimientos y tecnología hacia la comunidad.

En ese sentido, destacó que la articulación entre organismos públicos y el ámbito académico permite potenciar la formación profesional, la investigación, el desarrollo y la innovación.

“La docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la vinculación con la comunidad forman parte de nuestra misión. Esta donación representa justamente un ejemplo concreto de transferencia de conocimiento y recursos para generar un beneficio social más amplio”, concluyó.