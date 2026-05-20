La Fiscalía de Homicidios no investigará más paraderos de menores por peleas entre los padres

La Procuración delimitó y fijó nuevos criterios para las denuncias de paradero que venía investigando el MPF, ante una sobrecarga de casos en la Unidad Investigativa de Búsqueda de Personas. Tampoco intervendrá Homicidios en casos de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, ni por chicos que no van a la escuela. El nuevo criterio.

La Procuración de Mendoza fijó nuevos criterios para clasificar las denuncias por “averiguación de paradero” ante la sobrecarga de casos que vienen investigando la Fiscalía de Homicidios y la Unidad Investigativa de Búsqueda de Personas de la Policía de Mendoza.

La medida ordenada por el Procurador General Alejandro Gullé responde a que en la práctica diaria se registra una enorme cantidad de denuncias tramitadas bajo la carátula de "Averiguación Paradero" e implica distintos casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

operativo busqueda mujer zanjón de los ciruelos “No es que se limiten las denuncias de paradero, sino que se fijan criterios para ver qué fiscalía debe investigar cada denuncia. La gente debe denunciar como siempre”, explicaron desde el MPF provincial.

La resolución delimita el concepto estricto de paradero: solo deben investigarse bajo esta modalidad “aquellos casos en los cuales se denuncia que una persona se ha ausentado de su entorno, lugar de residencia habitual y/o donde desarrolla su vida cotidiana sin tener noticias de ella, a fin de que a través de una investigación judicial se pueda dar con la misma y corroborar si ha sido víctima de algún delito”. Por el contrario, si desde la denuncia inicial se evidencia la comisión de un delito o contravención, la causa debe remitirse directamente a la Fiscalía especializada correspondiente según la materia.

Por otra parte, se prohíbe explícitamente desdoblar las actuaciones o extraer compulsas independientes para investigar el paradero de forma separada de la denuncia penal. Con esto se busca optimizar los recursos institucionales, ya que todas las dependencias fiscales poseen las mismas herramientas técnicas y asistenciales para actuar eficazmente.