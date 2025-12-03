Destrozos y 140 alumnos libres en un colegio: del enojo por un festejo prohibido a la queja de los padres por "acomodos"

Los ánimos están caldeados en el Colegio Universitario Santa María , el secundario dependiente de la Universidad Champagnat (Godoy Cruz), Y es que en las últimas horas se conocieron las duras sanciones para 140 alumnos de quinto año que el jueves 27 de noviembre protagonizaron desmanes en la sede del colegio, en calle Belgrano .

Y es que los adolescentes tenían todo listo para celebrar el Último Último Día (UUD) esa última noche de noviembre , y hasta contaban con salón reservado y todo confirmado. No obstante, las autoridades del colegio les comunicaron que el viernes no habría clases y que ese jueves sería el último día . Esta decisión, argumentaron, la tomaron para evitar posibles conflictos y que los chicos llegasen trasnochados y en estado de ebriedad a clases el día siguiente -algo que se estila luego de celebrar el UUD-. Y esto generó el enojo y malestar de los estudiantes .

Molestos con la decisión, los casi 150 estudiantes del último año comenzaron a cantar contra el director, a insultarlo, voltearon los bancos de algunas aulas y hasta tiraron hojas de sus carpetas por todo el patio . No obstante, la situación se desmadró y hubo escenas que incluyeron la rotura de un matafuego y un parlante que fue arrojado al techo de uno de los salones (entre otras postales).

Como represalia a este desenlace, las autoridades de la escuela sancionaron con 20 amonestaciones a 140 estudiantes de quinto de la Santa María -con posibilidades de reducirlas a 14 en casos puntuales-. Además, los excluyeron de los exámenes integradores , lo que motiva a que muchos de estos adolescentes deban rendir libre todo el año para poder completar el ciclo lectivo y terminar el secundario.

"Muchos padres están -y estamos- enojadísimos con los chicos por lo que hicieron. Nadie niega lo que hicieron, fue un quilombo muy grande y no está bien. Incluso, hay algunos padres más enojado aún, porque sus hijos no hicieron nada y los sancionaron. El tema es que de los 150 alumnos de todos los quintos, se sancionó a 140. Y entre los que zafaron y hoy están pudiendo rendir, por ejemplo, hay algunos que fueron los que rompieron el matafuego y más lío hicieron", resumió uno de los padres a Los Andes .

Parte del enojo de los padres responde a los "privilegios" -según denuncian- que han tenido algunos chicos al lograr quedar fuera de los sancionados. Además, destacan que muchas de las roturas que la escuela les adjudica a los chicos -como, por ejemplo, la puerta de un gabinete de cañerías- estaban desde antes y hoy se los endilgan a ellos.

"Quisieron que los obliguemos a los chicos a suspender el UUD a cambio de dar marcha atrás con las sanciones. Pero era una fiesta que los chicos ya tenían paga y organizada. Además, a comienzos de año hicieron el UPD (Último Primer Día) y a la mañana siguiente fueron a clases y nadie estaba borracho ni hubo problema", acotó otro de los padres.

Este mismo hombre destacó que el jueves pasado los chicos tuvieron su festejo en el salón y fueron acompañados por los mismos padres en el lugar.

"No solo que no hubo ningún problema, sino que en la misma celebración padres e hijos estuvimos hablando bien de todo lo que había pasado", acotó.

Por su parte, uno de los alumnos involucrados en la situación también se refirió a las consecuencias de esta decisión y el drástico desenlace.

"Nos afecta mucho, porque venimos de todo octubre y noviembre haciendo el preuniversitario y hay gente que lo va a terminar tirando a la basura, además de tener que pasar todo el verano estudiando", destacó el adolescente.

Además, consideró que las rispideces generadas ante la decisión de excluir a diez alumnos de las duras sanciones también traerán consecuencias.

"Esto afecta a las relaciones. Ahora tenemos que irnos de viaje de egresados y va quedar esa molestia porque a algunos no los sancionaron, mientras que hay chicos que han quedado libre y no hicieron nada ese día", agregó.

Cronología de una mañana movida en el Colegio Santa María

Todos los días, los 150 alumnos de los tres quintos años del Santa María (tres de Humanidades y dos de Economía) salen de clases a las 13.30. El jueves 27 de noviembre venía siendo una jornada normal, tranquila y -en un principio- la penúltima del año escolar. Pero, cerca de las 13.15, el director convocó a los delegados para darles una noticia: ese sería el último día, ya que habían decidido que el viernes no tuviesen clases.

La decisión se fundamentaba en que esa noche los chicos celebrarían el UUD, y las autoridades querían evitar que los chicos llegaran trasnochados y alcoholizados a clases el día siguiente. Sin embargo, esta medida no cayó nada bien entre los adolescentes. Porque ya tenían todo planificado: pasarían la noche en el salón, las trafics los pasarían a buscar a las 6 del viernes para dejarlos en un local de comida rápida en San Martín y Maipú (Godoy Cruz) y de allí irían todos juntos al colegio para pasar el último día.

"Cuando los chicos se enteraron que no habría clases el viernes, se alteraron. Y tomaron como que ese jueves sería el último día, por lo que empezaron a tirar papelitos (hojas de sus carpetas rotas) y a insultar y cantar contra el director. Algunos pibes rompieron un matafuego y unos afiches, y tiraron un parlante al techo. Eso sí es vandalismo. Pero no fueron 150 pibes, fueron 10 u 11 quienes hicieron eso", describió uno de los padres a Los Andes.

Mientras aguardaban durante la mañana de este miércoles a ser recibidos por las autoridades, los progenitores permanecían en la entrada al colegio (sobre calle Belgrano, de Godoy Cruz). Y en ese contexto describieron la situación vivida el viernes pasado.

"Dicen que destrozaron bancos, pero si vos ves las fotos, se ve que están dados vueltas y tirados en el piso. ¡Ninguno está roto!", agregaron.

Sanciones y molestias por "acomodos"

Mediante un comunicado de prensa, el Colegio Universitario Santa María (dependiente de la Universidad Champagnat) confirmó las duras sanciones para los alumnos involucrados en estos desmanes y que se incluyeron en la resolución rectoral 065-REC-2025. Habla, además, de daños materiales en instalaciones, mobiliarios y bienes institucionales, además de conductas disruptivas, incumplimiento de órdenes y expresiones ofensivas hacia las autoridades.

Aquí aclaran que sancionaron con 20 amonestaciones a todos los estudiantes involucrados, aunque hablan de una posible reducción a 14 amonestaciones "condicionada al cumplimiento íntegro y verificable del plan de trabajo de reparación y recapacitación Escolar".

No obstante, se aclara que aquellos alumnos que hayan contado con más de 5 amonestaciones previas quedan excluidos de la reducción.

Según mencionan, dicho plan de trabajo de reparación y recapacitación incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre y comprende tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

"Además, todos los estudiantes deberán preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades".

Los padres consultados por Los Andes destacaron que nunca recibieron una notificación formal en la plataforma MyClass (donde pueden seguir el rendimiento escolar de sus hijos) referida a la suspensión de la posibilidad de rendir los integradores y que todo lo que oían les llegaba por medio de comentarios y versiones. Y acotaron que recién el sábado pasado a las 21.45 recibieron un mail donde se confirmaba esta medida.

"Los integradores empezaban este lunes, pero a ellos les habían dicho informalmente -al menos al comienzo- que no fueran. Lo que llama la atención es que, dentro de la resolución, están los nombres de 140 de los 150 chicos, hay 10 varones que no aparecen sancionados y fueron los que más quilombo hicieron. Uno de ellos es el que está rompiendo el matafuego y se lo ve en las fotos. Esos chicos están rindiendo los integradores ahora, por ejemplo", contaron, ofuscados.

Consultados al por qué habían quedado afuera de los sancionados -y por qué ello generaba suspicacias-, los padres dijeron que hay injerencia del poder y de familias importantes. "Nuestros hijos dicen que algunos de estos chicos empezaron a decir que si los sancionaban, iban a hablar. Pero son todo conjeturas", describieron.

Reunión con los padres y pedido de explicaciones

Durante toda la mañana del miércoles, en una semana que debería haber estado marcada por los exámenes integradores de los chicos del último año, hubo padres esperando para pedir explicaciones en la puerta del secundario. Algunos de ellos, abogados o con algún letrado en representación, ya advertían con la posibilidad de judicializar el conflicto.

Cerca del mediodía, las autoridades mantuvieron algunas reuniones con los adultos que habían solicitado un encuentro.

"Estamos todos de acuerdo con que haya sanciones, sobre todo en lo material y que los chicos vengan, limpien y si hay que pagar, se paga. Y pedimos disculpas por ello. Pero el enojo es porque dicen que hay cosas que no rompieron y las incluyen en las fotos; y porque hay chicos que están yendo a rendir porque no están en la lista de sancionados, pero son los que armaron bardo", concluyeron.