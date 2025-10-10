Brutal video: tiene 15 años, comía un pancho y le dieron un piedrazo en la cabeza de la nada

En septiembre de este año, M.L. cumplió 15 años . Es estudiante de tercer año en el colegio Martín Zapata y durante el mediodía del miércoles 8 de octubre estaba en el lugar equivocado y en el momento menos indicado. Porque, según relató su familia , este adolescente que había salido del colegio estaba comiendo un pancho en el espacio verde del Parque Cívico , al sur del colegio dependiente de la UNCuyo . En ese instante se desató una batalla campal con más de 20 adolescentes , del Martín Zapata , del colegio Adolfo Pérez Esquivel e, incluso, con egresados del Pablo Nogués .

Este adolescente , que era ajeno a la riña , recibió un piedrazo que le arrejaron de forma deliberada y a pocos metros de distancia, y la piedra impactó de lleno en su cabeza . Más precisamente, en el occipital izquierdo (sector del cráneo ), lo que le produjo un traumatismo encefalocraneano (TEC), con herida cortante . Dada la gravedad del golpe, el adolescente -oriundo de Guaymallén- , fue trasladado de urgencia y derivado a terapia intensiva del Hospital Español .

Afortunadamente, su evolución durante el jueves y la madrugada del viernes fue favorable , tanto que -según confirmaron desde el efector de salud - fue trasladado a una sala común . Lo único que mantiene hasta el momento es un fuerte hematoma en la cabeza -producto del golpe-, por lo que permanecerá unos días más en el Español (por lo menos, hasta luego del fin de semana ).

Este adolescente de 15 años no estaba participando de la violenta escaramuza que incluyó golpes de puños, patadas y piedrazos entre jóvenes y adolescentes y que tuvo lugar este miércoles . De hecho, estaba en las inmediaciones del improvisado y descontrolado "ring de combate" de aquella pelea que se había organizado y fogoneado horas antes a través de las redes sociales .

Pasadas las 13 del miércoles, M.L. se encontraba en ese sector del Parque Cívico comiendo un pancho y disfrutando del aire libre de un agradable día. De la nada y sin motivo aparente, un grupo de adolescentes que participaba de la pelea lo abordó y comenzó a agredirlo. Incluso, en uno de los videos aportados por su familia, se ve cómo otro adolescente toma una piedra y, a muy pocos metros de distancia, la lanza con dirección intencionada a su cabeza. La roca impacta con mucha fuerza en la cabeza y, además, estos mismos atacantes le robaron también su teléfono celular al adolescente de 15 años.

Una vieja lesión que encendió una preocupación

Como si la poca fortuna ya no le hubiese jugado a una mala pasada a M.L. -quien fue agredido de la nada, según insiste su familia, y con un violento piedrazo en su cabeza-, un antecedente encendió todas las alarmas en su estado luego de este episodio.

Y es que, jugando futsal, el chico sufrió hace dos años un traumatismo de cráneo y como consecuencia de otro golpe. Esta situación previa sumó una preocupación extra entre sus familiares y los médicos que lo asistieron.

Por esto mismo es que su evolución, entre tantas preocupaciones, se convierte en una esperada y excelente noticia. Y la noche del jueves y madrugada del viernes fue muy buena ya en sala común, con la cena de viernes incluida.

Batalla campal y piedrazos entre estudiantes

La violenta y salvaje pelea entre cerca de 20 estudiantes de los colegios Martín Zapata, Pérez Esquivel y algunos egresados del Pablo Nogués en el Parque Cívico -y que tuvo lugar el miércoles al mediodía- dejó a tres chicos de 15, 16 y 17 años heridos.

Según reconstruyeron testigos del episodio -y luego confirmaron desde la DGE y la UNCuyo-, la pelea había sido convocada en las redes sociales. Además, in situ, la violenta riña fue escalando en agresividad hasta llegar a arrojarse piedras entre sí.

El chico de 15 años seguirá en observación en el Hospital Español. Archivo Los Andes

A raíz de este brutal episodio, tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde la UNCuyo (ya que el Martín Zapata depende de esta casa de estudios) trabajaron en conjunto para contener a los alumnos de ambos colegios durante la jornada del jueves (y seguirán haciéndolo en los próximos días). De hecho, se logró desactivar una nueva escaramuza que habían acordado para ayer, jueves, y como continuidad de la primera.

“La violencia no es un acto de heroísmo. Hay que trabajar en el auto cuidado con los chicos. El verdadero compañerismo no es participar de la pelea, sino evitar que esto suceda”, destacó el secretario académico de la UNCuyo, Julio Aguirre, quien -además- pidió a los padres que se comprometan con sus hijos para evitar y desalentar estos episodios.

El referente universitario destacó, además, que se dio aviso de inmediato a los padres y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Y es que, si bien uno solo de los estudiantes del Zapata quedó internado, hubo tres adolescentes con heridas varias.

De acuerdo al reporte policial, pasadas las 13:30 del miércoles 8 de octubre, un efectivo de la Policía de Mendoza de la División de Seguridad Palacio de Gobierno fue desplazado al espacio verde ubicado detrás del Martín Zapata.

En un primer momento, el aviso al CEO anoticiaba un "posible hurto o riña". No obstante, al llegar al predio parquizado detrás del Zapata, el efectivo se encontró con un preceptor del colegio, quien confirmó que las víctimas (tres adolescentes heridos) eran alumnos del lugar. Uno de ellos tenía 15 años, otro 16, mientras que el tercero, 17.

Tras ser asistidos por una ambulancia en el lugar, se constató que el adolescente de 15 años tenía una herida de consideración en la cabeza, en la zona del cráneo, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Español.