Impulsan la conectividad en escuelas rurales de Mendoza y otras tres provincias

Santander y Fundación Ruta 40 anunciaron "Ruta 40 conectada", un programa donde se llevará internet y educación financiera a escuelas.

Escuelas rurales de Mendoza con acceso a internet y educación financiera.

Desde 2015, se celebra cada año el día Internacional de la Educación Financiera. El pasado 6 de octubre de 2025, Santander y Fundación Ruta 40 anunciaron que llevarán internet y educación digital a 14 escuelas rurales en las provincias de Mendoza, Tucumán, Catamarca y San Juan. El programa se denomina “Ruta 40 Conectada” y beneficiará a 1.200 alumnos y 140 docentes.

Escuelas de Mendoza Se reduce la brecha digital en escuelas rurales de Mendoza y varias provincias ¿Cómo llevarán internet a las escuelas? Para esta propuesta se espera reducir la brecha digital en locaciones donde la tecnología es escasa, promoviendo la igualdad de oportunidades. Se colocarán antenas digitales y

contratación de servicios de internet por 12 meses. Esto permitirá que los alumnos y docentes accedan a contenidos educativos en línea y logren acercarse más al mundo digital.

Esta selección de escuelas rurales terminó de concretarse mediante una encuesta sobre el acceso a la conectividad que se expandió en toda la red educativa de las áreas correspondientes. En los resultados de las mismas, se identificaron aquellas que requerían más recursos digitales.





Escuela rural de Mendoza Se expande la educación digital en escuelas rurales Además, se ofrecerán charlas sobre educación financiera a comunidades cercanas y escuelas, lo que será de gran utilidad para los jóvenes sobre aprender a gestionar su economía personal o comunitaria y obtener herramientas esenciales para su vida.