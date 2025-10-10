10 de octubre de 2025 - 16:05

Impulsan la conectividad en escuelas rurales de Mendoza y otras tres provincias

Santander y Fundación Ruta 40 anunciaron "Ruta 40 conectada", un programa donde se llevará internet y educación financiera a escuelas.

Escuelas rurales de Mendoza con acceso a internet y educación financiera.

Escuelas rurales de Mendoza con acceso a internet y educación financiera.

Desde 2015, se celebra cada año el día Internacional de la Educación Financiera. El pasado 6 de octubre de 2025, Santander y Fundación Ruta 40 anunciaron que llevarán internet y educación digital a 14 escuelas rurales en las provincias de Mendoza, Tucumán, Catamarca y San Juan. El programa se denomina “Ruta 40 Conectada” y beneficiará a 1.200 alumnos y 140 docentes.

Se reduce la brecha digital en escuelas rurales de Mendoza y varias provincias

Se reduce la brecha digital en escuelas rurales de Mendoza y varias provincias

¿Cómo llevarán internet a las escuelas?

Para esta propuesta se espera reducir la brecha digital en locaciones donde la tecnología es escasa, promoviendo la igualdad de oportunidades. Se colocarán antenas digitales y
contratación de servicios de internet por 12 meses. Esto permitirá que los alumnos y docentes accedan a contenidos educativos en línea y logren acercarse más al mundo digital.

Esta selección de escuelas rurales terminó de concretarse mediante una encuesta sobre el acceso a la conectividad que se expandió en toda la red educativa de las áreas correspondientes. En los resultados de las mismas, se identificaron aquellas que requerían más recursos digitales.

Se expande la educación digital en escuelas rurales

Se expande la educación digital en escuelas rurales

Además, se ofrecerán charlas sobre educación financiera a comunidades cercanas y escuelas, lo que será de gran utilidad para los jóvenes sobre aprender a gestionar su economía personal o comunitaria y obtener herramientas esenciales para su vida.

¿Qué se enseña en Educación Financiera?

  • Gestión del presupuesto: Aprender a administrar los ingresos y egresos de dinero.
  • Ahorro e inversión: Comprender la importancia de guardar dinero y cómo hacerlo crecer de forma inteligente para cumplir metas financieras.
  • Productos financieros: Entender el funcionamiento de servicios básicos como cuentas de crédito, hipotecas, pensiones y seguros.
  • Planificación financiera: Desarrollar un plan para alcanzar objetivos, protegerse de imprevistos y asegurar la estabilidad económica futura.

¿Cuáles son sus beneficios?

  • Decisiones informadas: Permite tomar mejores decisiones sobre los ingresos y así evitar errores comunes.
  • Estabilidad y seguridad: Contribuye a una mejor calidad de vida, afrontar dificultades económicas y tener tranquilidad financiera.
  • Prevención de deudas: Ayuda a gestionar el uso del crédito y evitar endeudamientos innecesarios.
  • Confianza y autonomía: Aumenta la confianza en el sistema financiero e impulsa a las personas a tener mayor control sobre sus ingresos.
