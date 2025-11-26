Una patota de 10 adolescentes golpeó y robó a dos jóvenes en plena peatonal porque no le compraron panchos.

En la madrugada del lunes, en Miramar , dos jóvenes fueron brutalmente golpeados, extorsionados y asaltados por una patota integrada por al menos diez adolescentes.

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente , donde se observa parte del ataque en la intersección de calle 21 y 14 , pleno corazón de la zona peatonal. Decenas de personas fueron testigos del violento episodio.

Uno de los jóvenes, Santiago, de 24 años , sufrió las peores consecuencias: quedó inconsciente , tiene graves lesiones y presenta pérdidas de memoria tras el ataque. Su madre, Lorena , vecina de Miramar, relató lo sucedido en diálogo con la prensa.

“Ellos fueron al bowling, que está muy cerca de la panchería. Salieron de ahí y fueron a comprar unos panchos. Cuando salen se acerca un grupo de jóvenes que no sabemos quiénes son”, contó. La situación escaló por una insólita extorsión: la patota les exigió que les compraran panchos.

“Entre una cosa y otra, empiezan con que les compren panchos. Ellos intentan comprar los panchos, pero bueno, no les dan el tiempo a que los chicos compren los panchos para los demás ”, explicó.

Al ver que la situación se volvía peligrosa, los chicos intentaron alejarse, pero fueron interceptados. “La discusión se da con los dos varones. Con los dos varones golpean a uno y después, cuando uno cae al piso, el otro lo quiere levantar y ahí es donde lo atacan a mi hijo”, relató la mujer.

Santiago fue derribado tres veces y quedó inconsciente en el asfalto. Tanto él como su amigo fueron robados: la patota les sustrajo las billeteras y los teléfonos celulares antes de escapar.