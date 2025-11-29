Se define el nuevo mapa de poder en el Congreso: Menem será reelecto y el oficialismo busca ser primera minoría.

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles, en una sesión clave donde también jurarán los legisladores electos el 26 de octubre y se configurará el nuevo equilibrio político del cuerpo.

Así fue el momento de tensión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura de legisladores

La Libertad Avanza sumó dos nuevos diputados y está cada vez más cerca de ser la primera minoría

La designación se realizará durante la sesión preparatoria , en la que asumirán 127 diputados y los reemplazos de quienes renunciaron para ocupar cargos en el Senado o en legislaturas provinciales. La votación de autoridades se hará con los diputados entrantes y aquellos que continúan en funciones hasta 2027.

Después de un año marcado por tensiones, derrotas legislativas y una oposición fortalecida, Menem enfrentará desde diciembre un panorama más favorable para La Libertad Avanza (LLA) . Entre propios y aliados, el oficialismo contará con aproximadamente 116 diputados , quedando apenas a 13 bancas del quórum propio .

Menem cuenta con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas e Innovación Federal , mientras que se prevé el rechazo del Frente de Izquierda y una abstención de Unión por la Patria (UxP) .

El nuevo reparto legislativo aún no está totalmente definido, ya que UxP podría sufrir una fractura que alteraría la distribución de fuerzas. Hoy, el bloque justicialista cuenta con 97 miembros y LLA con 94. Una eventual salida de diputados catamarqueños y puntanos podría convertir al oficialismo en primera minoría , un movimiento que impactaría en todas las comisiones.

Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Petri suena para la vicepresidencia primera

Si LLA logra consolidarse como primera minoría, también se quedaría con la vicepresidencia primera de la Cámara, un cargo actualmente en manos del peronismo. El nombre que suena con más fuerza para ocupar ese lugar es el del ministro de Defensa y diputado electo mendocino Luis Petri.

Por su parte, el peronismo mantendría presencia en la conducción, probablemente con Cecilia Moreau como representante.

Una de las incógnitas es quién quedará al frente de la vicepresidencia tercera, hoy en manos del PRO. Tanto Provincias Unidas como el nuevo espacio de gobernadores dialoguistas buscan posicionarse como tercera fuerza y reclamar ese puesto.

Luis Petri - presentación de Granaderos Petri asumirá como diputado.

También se discutirá si Menem deberá modificar el criterio de conformación de comisiones, ya que en 2023 se aplicó el sistema D’Hont por bloques y no por interbloques, como ocurría en administraciones previas.

Cómo será la sesión del miércoles

La sesión preparatoria comenzará a las 13, cuando juren los 127 diputados electos, por distrito y con la fórmula de juramento que cada uno elija según sus convicciones. A diferencia del Senado, es habitual que en Diputados los legisladores realicen discursos breves con referencias políticas, provinciales o de derechos humanos.

Asumirán 54 de LLA, 7 del PRO y tres radicales; 45 peronistas, 4 de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Entre los nombres destacados que asumirán por LLA figuran Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja y Sergio “Tronco” Figliuolo. Por el PRO ingresarán Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Por UxP lo harán, entre otros, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Grabois, Teresa García, Guillermo Michel, Lucía Cámpora y Emir Félix.

Quiénes fueron reelectos

LLA : Sabrina Ajchemet, Nicolás Emma y Laura Rodríguez Machado.

: Sabrina Ajchemet, Nicolás Emma y Laura Rodríguez Machado. UCR : Pamela Verasay.

: Pamela Verasay. PRO : Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi.

: Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi. UxP: Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Agustina Propato, Itai Hagman, Varinia Marín y Gabriela Pedreli.

La tucumana Gladys Medina también obtuvo la reelección, aunque no jurará ya que presentó su renuncia. Será reemplazada por Elia Fernández, mientras Medina conservará su banca actual hasta 2027.