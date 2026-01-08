Malargüe coronó a Lourdes Priscila Arroyo como su soberana 2026

Tras una elección muy reñida desde el inicio del conteo en la que reina y virreina se alejaron rápidamente de las otras dos candidatas, la reina de La Escondida, Lourdes Arroyo , se quedó con la corona departamental de Malargüe 2026. El anuncio se realizó en los primeros minutos de hoy.

En segundo lugar, con 82 votos, Rosario Cabello (19), que representó a Río Grande; se quedó con el virreinato. Es experta universitaria en Marketing Digital y Comercio Electrónico.

En sus primeras palabras ante el público, una emocionada Lourdes saludó especialmente a los “crianceros” de Malargüe, a quienes les dedicó su coronación con la frase “esto es de ustedes”.

Una lluvia tenue que se desató alrededor de las 20 y cobró intensidad durante la hora siguiente, complicó el inicio de la fiesta que estaba previsto para las 20.30, pero que recién pudo comenzar poco antes de las 22, obligando a suspender la tradicional Bendición de los Frutos y pasando directamente al espectáculo “Raíces de Vendimia, huellas malargüinas” previo una brevísima introducción de los locutores, la entrega de una placa al intendente Celso Jaque por parte de la titular del Emetur, Gabriela Testa, con motivo de los 90 años de la Vendimia Nacional, y a una veloz presentación de las candidatas que bajaron tan rápido como subieron a escena. Posiblemente, la transmisión de la TV Pública Nacional hizo imposible seguir estirando la demora del inicio a pesar de los avatares climáticos que la provocaron.

El show apostó a un formato netamente “festivalero”, muy lejos del tradicional de vendimia. Con un escenario plano y completamente desprovisto de elementos escenográficos, se apoyó un 100 % en la enorme pantalla led de fondo. El espectáculo presentó el formato de un videoclip largo que mostraba diversas postales de Malargüe a un ritmo veloz, mientras el cuerpo de baile pasaba de un hit en inglés a una cumbia o un cuarteto cordobés, ritmos chilenos, reggaetón y hasta un rock de La Renga (Banda que supo visitar asiduamente el departamento), con el adorno de unas breves voces en off y música grabada.

Aunque difícil de digerir por momentos, como el collage de la Virgen de la Carrodilla con el testimonio de trabajadores mineros en una suerte de nueva liturgia sureña, el show que por momentos se acercó bastante a un acto escolar logró un punto a favor (Quizás el único): mantuvo una dinámica propia de las redes sociales durante sus poco más de 30 minutos de duración, con una sucesión constante de imágenes, danza y la participación de una pareja de actores, que supo capturar la atención de los miles de espectadores que no se asustaron con la tormenta y que, si bien no colmaron las expectativas como años anteriores, poblaron buena parte del gigantesco predio “Raíces Malargüinas”, ubicado entre la Avenida San Martín Norte y las calles El Planchón y Alfonso Capdeville Este.

Con guión de Pablo segura y la dirección general del espectáculo a cargo de la Dirección de Cultura malargüina, la historia, sencilla de toda sencillez, se enfocó en la miscelánea de costumbres que conforman la identidad local, desde sus actividades económicas y costumbres culinarias, pasando por su geografía, el turismo, la minería y un poco de vendimia, aunque sin la presencia de un viñedo o una sola copa de vino en toda la extensión.

La elección

Entre el término del acto central y el comienzo del recuento de votos, se presentaron los grupos Armonía Valle, Nuevo Encuentro y El Charro Malargüino, lo que extendió el inicio del sufragio hasta pasada la medianoche, con un sentido mensaje de la soberana saliente, Catalina Di Marco, proyectado en pantalla gigante.

En total se emitieron más de 300 votos, que este año se cantaron uno a uno sobre el escenario, a diferencia de las fiestas anteriores donde directamente se anunciaba a las ganadoras. El sorteo para que el público pudiera sufragar se realizó a primera hora de la noche y resultaron elegidos los números 2-8-5-9 y 0 según la terminación del DNI.

Como se hizo históricamente en Malargüe, sólo se presentaron 4 candidatas a la corona departamental, una por cada distrito. En el caso de la Fiesta del Chivo, cuya elección tendrá lugar el viernes 9, participan ocho candidatas que representan a todos los parajes del departamento con mayor superficie en la provincia, y uno de los de menor densidad poblacional por el mismo motivo.

Desde el comienzo del conteo, Las candidatas de La Escondida y Río Grande “picaron en punta” y sólo se definió sobre el final que la rubia Lourdes Arroyo superara por 28 votos a la representante de Río Grande.

Posterior al show y la coronación de las flamantes reina y virreina, la serenata quedó en manos de Los Trovadores de Cuyo, luego subió a escena la joven bonaerense Maggie Cullen, quien alcanzó notoriedad en el programa La Voz Argentina y en 2024 obtuvo el Premio Gardel a la mejor Artista de Folclore del país. Ya de madrugada fue el turno de Tiempo a Trío y el cierre lo realizó Juan Sepúlveda.

Una previa complicada

Entre el martes previo y el mismo miércoles de la fiesta, ATE convocó a un paro de actividades y movilización, en el marco de un conflicto que data desde junio de 2025. El lunes 5 de enero venció la conciliación obligatoria que dispuso la Subsecretaría de Trabajo de la provincia sin llegar a un acuerdo y se retomaron las protestas, principalmente por los salarios que promedian los 260 mil pesos en las clases iniciales, y que se sumaron al malestar que generó el anuncio que realizó el intendente Celso Jaque (PJ) sobre fin de año, acerca de la no renovación de los contratos de locación de servicios con el municipio, además de la finalización del Programa Potenciar Trabajo. Decisión a la que calificó como “difícil y dolorosa” pero necesaria, merced a la caída del 37% en las regalías petroleras de Malargüe y la disminución de la coparticipación provincial, lo que deja a la comuna sureña con una masa salarial de 2.300 millones de pesos para el año en curso, un monto insuficiente para soportar a los 1633 empleados que cumplieron funciones hasta el 31 de diciembre de 2025, 420 de ellos temporarios.

Antecedentes reales

La flamante reina departamental, Lourdes Arroyo, buscará alcanzar la quinta distinción nacional para el departamento más austral de la provincia, que obtuvo su primer reinado “grande” en 1991 con Patricia Cecconato, quien hizo historia a pesar de que Malargüe no posee una industria vitivinícola propia debido a su clima. En 2013 Candela Berbel consiguió la segunda y última corona nacional para el departamento. Es recordada por haber ostentado también el título de Reina Nacional de los Estudiantes (Jujuy) dos años antes.

Previo a ellas en 1986 Liliana Dorado había alcanzado por primera vez el virreinato nacional. Su logro fue particular porque se produjo un empate en la votación con la representante de General Alvear, Cecilia Ruiz, pero se repitió con el mismo resultado, por lo que se decidió que ambas compartieran el puesto. La más reciente virreina nacional malargüina fue Ingrid Holzbach, quien en 2023 fue elegida en el teatro griego Frank Romero Day. Actualmente Ingrid es odontóloga y representó originalmente al distrito de Río Barrancas.