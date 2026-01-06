6 de enero de 2026 - 15:01

Investigan las causas de la muerte de una mujer de 78 años que llevaba 10 días desaparecida en Malargüe

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se realizará la necropsia para poder establecer qué pasó con la mujer de 78 años.

Emma Rosa Guajardo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Fiscalía de Malargüe busca conocer la causa del fallecimiento de la mujer de 78 años que fue encontrada ayer en Malargüe, sin vida, luego de haber desaparecido el 27 de diciembre pasado.

Ayer el Ministerio Público Fiscal informó que personal policial logró dar con el cuerpo de Emma Rosa Guajardo después de varios días de búsqueda en distintos parajes sureños.

El hallazgo sin vida de la anciana se produjo en un campo ubicado en la zona conocida como Puesto Las Taguas, a unos 23 kilómetros de la Ciudad de Malargüe, si se viaja en línea recta, en auto, durante unos unos 45 minutos aproximadamente.

Tras el hallazgo, en el lugar se hicieron presentes el fiscal a cargo de esta investigación, Nicolás Muñoz Casado junto a la fiscal María Victoria Sala y trabajaron personal de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense. Estos últimos encargados de realizar la pertinente necropsia a fin de determinar las causas de fallecimiento.

Guajardo fue vista por última vez el 27 de diciembre cerca de las 14, cuando salió de su casa para participar de un almuerzo con personas de la tercera edad. Según imágenes de una cámara de seguridad, habría estado en sectores cercanos a barrio Grassi y barrio Virgen del Carmen, de la comuna del sur mendocino. Desde ese día se realizaron operativos de búsqueda con la participación de vecinos y de distintos cuerpos de la Policía de Mendoza, que trabajaron con drones y perros entrenados.

