Investigan las causas de la muerte de una mujer de 78 años que llevaba 10 días desaparecida en Malargüe

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se realizará la necropsia para poder establecer qué pasó con la mujer de 78 años.

La Fiscalía de Malargüe busca conocer la causa del fallecimiento de la mujer de 78 años que fue encontrada ayer en Malargüe, sin vida, luego de haber desaparecido el 27 de diciembre pasado.

Ayer el Ministerio Público Fiscal informó que personal policial logró dar con el cuerpo de Emma Rosa Guajardo después de varios días de búsqueda en distintos parajes sureños.

El hallazgo sin vida de la anciana se produjo en un campo ubicado en la zona conocida como Puesto Las Taguas, a unos 23 kilómetros de la Ciudad de Malargüe, si se viaja en línea recta, en auto, durante unos unos 45 minutos aproximadamente.

Tras el hallazgo, en el lugar se hicieron presentes el fiscal a cargo de esta investigación, Nicolás Muñoz Casado junto a la fiscal María Victoria Sala y trabajaron personal de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense. Estos últimos encargados de realizar la pertinente necropsia a fin de determinar las causas de fallecimiento.