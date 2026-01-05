Maipú lleva la Vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , el Municipio de Maipú lanzó un calendario de celebraciones distritales que busca reforzar la identidad local, acercar la cultura a cada barrio y consolidar una política cultural en todo el departamento.

Desde esta semana, Maipú comienza a vivir la Vendimia en cada uno de sus distritos con una propuesta que convierte las tradicionales celebraciones en verdaderos festivales culturales. Durante enero se realizarán doce festejos territoriales que funcionarán como antesala de la Vendimia Departamental, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación vecinal en cada rincón del territorio.

En un año especialmente significativo para Mendoza, que conmemora nueve décadas de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia, la iniciativa de Maipú responde a una decisión clara de gestión: garantizar que la cultura y las tradiciones lleguen a cada barrio, promoviendo el acceso igualitario y poniendo en valor la identidad local en toda su geografía.

Cada vendimia distrital ofrecerá espectáculos artísticos, propuestas culturales, ferias de artesanos y espacios gastronómicos, diseñados para el disfrute de las familias y el encuentro comunitario. De este modo, el Municipio consolida una agenda cultural cercana, sostenida y con fuerte anclaje territorial.

Las celebraciones culminarán con la Vendimia Departamental en el Teatro Griego Papa Francisco.

Con este calendario, el departamento reafirma una forma de gestión que concibe la cultura como política pública permanente, integrando tradición, desarrollo local y participación comunitaria, y proyectando a Maipú hacia el futuro desde sus raíces.