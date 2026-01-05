5 de enero de 2026 - 16:55

Maipú lleva la Vendimia a cada distrito con un calendario federal de celebraciones

En el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Municipio de Maipú lanzó un calendario de celebraciones distritales que busca reforzar la identidad local, acercar la cultura a cada barrio y consolidar una política cultural en todo el departamento.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.05.33 (1)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.05.33
Por Redacción

Desde esta semana, Maipú comienza a vivir la Vendimia en cada uno de sus distritos con una propuesta que convierte las tradicionales celebraciones en verdaderos festivales culturales. Durante enero se realizarán doce festejos territoriales que funcionarán como antesala de la Vendimia Departamental, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación vecinal en cada rincón del territorio.

Leé además

el intendente omar felix acompano a la comunidad de villa atuel en la inauguracion de su peatonal

El intendente Omar Félix acompañó a la comunidad de Villa Atuel en la inauguración de su peatonal

Por Redacción
la ciudad ilumino la fuente de la plaza independencia con los colores de la bandera de venezuela

La Ciudad iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Por Redacción

En un año especialmente significativo para Mendoza, que conmemora nueve décadas de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia, la iniciativa de Maipú responde a una decisión clara de gestión: garantizar que la cultura y las tradiciones lleguen a cada barrio, promoviendo el acceso igualitario y poniendo en valor la identidad local en toda su geografía.

Cada vendimia distrital ofrecerá espectáculos artísticos, propuestas culturales, ferias de artesanos y espacios gastronómicos, diseñados para el disfrute de las familias y el encuentro comunitario. De este modo, el Municipio consolida una agenda cultural cercana, sostenida y con fuerte anclaje territorial.

Las celebraciones culminarán con la Vendimia Departamental en el Teatro Griego Papa Francisco.

Con este calendario, el departamento reafirma una forma de gestión que concibe la cultura como política pública permanente, integrando tradición, desarrollo local y participación comunitaria, y proyectando a Maipú hacia el futuro desde sus raíces.

Cronograma completo

08/01/26Vendimia Las Barrancas (Plaza Barrio Flischman)

09/01/26Vendimia de Russell (Plaza Barrio Nerviani)

10/01/26Vendimia de Gral. Gutiérrez (Playón de Estación Metrotranvía)

11/01/26Vendimia de Gral. Ortega (Club Teque)

15/01/26Vendimia Beltrán (Club Atlético Beltrán)

16/01/26Vendimia de Coquimbito (Club Argentinos de Ruttini)

17/01/26Vendimia de Ciudad de Maipú (Calle Maza, Paseo Los Leones)

18/01/26Vendimia de Cruz de Piedra (Club Laur)

22/01/26Vendimia de Lunlunta (Plazoleta Virgen del Tránsito)

23/01/26Vendimia de Rodeo del Medio (Ruta 50 entre Rufino Ortega y Savio)

24/01/26Vendimia Gral. Luzuriaga (Paseo Canota)

25/01/26Vendimia de San Roque (Parque de la Familia)

31/01/26Vendimia Departamental (Teatro Griego Papa Francisco)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en consonancia con alfredo cornejo, ulpiano suarez limita la contratacion de personal y establece reduccion de gastos en ciudad

En consonancia con Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

Por Redacción
stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en maipu

Stevanato dio la bienvenida a los primeros turistas del 2026 en Maipú

Por Redacción
como funcionaran los servicios municipales en guaymallen este 31 de diciembre y el 1 de enero

Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

Por Redacción
guaymallen continua con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Guaymallén continúa con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Por Redacción